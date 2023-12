Mann mit Metallstange attackiert – wichtiger Zeuge gesucht

Duisburg Ein Unbekannter hat einen 43-Jährigen in Duisburg-Hochfeld angegriffen und ausgeraubt. Die Polizei sucht einen Ersthelfer mit einem blauen Auto.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Samstag einen alkoholisierten 43-Jährigen in Hochfeld angegriffen und ausgeraubt. Der Duisburger war gegen 2.55 Uhr auf der Heerstraße – etwa in Höhe Brückenplatz – unterwegs, als ihn der Räuber mit der Metallstange attackierte. Mit einem Portemonnaie und einem Handy als Beute flüchtete der Täter in Richtung Musfeldstraße, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Polizeimeldung.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Ein Autofahrer im BMW hielt an und half dem Verletzten. Dann fuhr er weiter. Ein Rettungswagen brachte den Duisburger zur Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen war der Angreifer circa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen – insbesondere den Ersthelfer im Pkw. Hinweise nehmen die Beamten unter 0203 2800 entgegen.

[Bleiben Sie mit unserem kostenlosen Newsletter bei Ermittlungen, Polizei- und Feuerwehreinsätzen in Duisburg immer auf dem Laufenden: Hier geht es zur Anmeldung]

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg