Mann meldet Freundin als vermisst – sie saß im Gewahrsam

Duisburg. Ein besorgter Lebensgefährte wollte eine 53-Jährige bei der Duisburger Polizei als vermisst melden. Dabei erlebte er eine Überraschung.

Ein Duisburger hat am Dienstag seine Lebensgefährtin bei der Polizei als vermisst gemeldet. Was der Mann nicht wusste: Die 53-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt im Gewahrsam.

Gegen 14.15 Uhr am selben Tag hatte ein Ladendetektiv die Frau in einem Discounter an der Wörthstraße in Hochfeld beim Ladendiebstahl erwischt. Die 53-Jährige hatte Socken, Hefe und eine Quarktasche in ihrer Handtasche verschwinden lassen. Als sie an der Kasse lediglich andere Ware bezahlen wollte, stoppte der Supermarktmitarbeiter sie und hielt sie fest, bis Polizisten vor Ort eintrafen.

Da die Frau sich nicht ausweisen konnte, brachten die Einsatzkräfte die Duisburgerin zur Identitätsfeststellung in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums. Als alles geklärt war, konnte sie zu ihrem besorgen Lebensgefährten nach Hause gehen. Die 53-Jährige erwartet nun eine Anzeige.

