Mann flüchtet auf gestohlenem Roller – Polizei sucht Zeugen

Duisburg. Zwei junge Männer sind auf einem gestohlenen Roller durch Overbruch gerast. Sie konnten vor der Polizei flüchten. Zeugen gesucht.

Anwohner der Luwenstraße in Duisburg-Overbruch haben am Donnerstag, 14. September, um 14.10 Uhr die Polizei alarmiert: Sie hatten beobachtet, wie zwei Jugendliche ohne Helm auf einem blauen Motorroller die Straße entlang gerast sind. Nach Angaben der Polizei setzten die beiden Männer ihre Fahrt erst in Richtung Kettelerstraße und dann in Richtung Danziger Straße/Barbarastraße fort.

Als die Polizei die Verfolgung aufnahm, saß nur noch ein junger Mann auf dem Roller. Er beschleunigte und fuhr über einen Gehweg auf die Overbruchstraße. Für kurze Zeit verloren die Beamten den Flüchtigen aus den Augen. Schließlich entdeckten sie den Motorroller auf der Fahrbahn liegend auf der Overbruchstraße. Der Fahrer war bereits zu Fuß geflüchtet, so die Polizei.

Anhand des Kennzeichens ermittelten die Einsatzkräfte die Halterin des Motorrollers. Unbekannte hatten ihn in der Nacht vom 13. auf den 14. September auf der Herzogstraße gestohlen. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein. Zeugen, die Angaben zu den beiden Flüchtigen oder dem Diebstahl machen können, melden sich bitte unter 0203 2800 bei der Polizei.

