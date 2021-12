Unfall in Duisburg: Die Frontscheibe des Renaults war nur notdürftig freigekratzt.

Unfälle Mann fährt Fußgängerin an: Scheibe war kaum freigekratzt

Duisburg. Ein 29-Jähriger hat in Duisburg-Neudorf eine Fußgängerin angefahren. Er übersah sie, weil seine Autoscheibe nur notdürftig freigekratzt war.

Nach kalten Nächten hat es in Duisburg zwei witterungsbedingte Unfälle gegeben.

Ein 29 Jahre alter Renaultfahrer fuhr am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in Neudorf eine Fußgängerin an. Der Mann wollte vom Sternbuschweg auf die Koloniestraße abbiegen. Dabei übersah er die 58-Jährige auf dem Fußgängerweg.

29-Jähriger gerät mit Mercedes in Duisburg ins Schlittern

Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß am Kopf verletzt und wird nun stationär im Krankenhaus behandelt. Die Windschutzscheibe des Renaults war vereist und nur in einem kleinen Bereich freigekratzt.

Ein weiterer Winter-Unfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen in Wehofen. Dort geriet ein 29-Jähriger im Mercedes auf spiegelglatter Fahrbahn ins Schlittern, als er gegen 0.30 Uhr von der Fahrner Straße auf die Kurfürstenstraße abbiegen wollte. Der Mercedes prallte frontal in einen Mazda.

Dessen Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und liegt nun im Krankenhaus.

