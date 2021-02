Unfallflucht Mann fährt 89-Jährigen in Duisburg-Hochfeld an und flüchtet

Duisburg. Ein unbekannter Autofahrer hat auf der Wanheimer Straße in Duisburg einen 89-Jährigen angefahren. Anschließend flüchtete er vom Unfallort.

Die Polizei Duisburg sucht nach einem Autofahrer, der am Dienstag in Hochfeld einen 89-Jährigen angefahren hat und dann geflüchtet ist.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Senior gegen 13 Uhr die Wanheimer Straße in Höhe der Gravelottestraße. Kurz bevor er die andere Straßenseite erreichte, erfasste ihn dann der dunkle Wagen.

Unfall in Duisburg-Hochfeld: Autofahrer fährt in Richtung Rheinhausen weiter

Der Fahrer hielt kurz an, fuhr danach aber in Richtung Rheinhausen weiter – ohne seine Personalien zu hinterlassen. Retter brachten den 89-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Autofahrer, der laut Zeugenbeschreibung zwischen 55 und 65 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein soll. Er hat kurze Haare und trug zum Unfallzeitpunkt eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. An seinem Wagen müsste vorne rechts ein Schaden entstanden sein.

Hinweise zu dem Mann nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter 0203 280 0 entgegen.