Im Eingangsbereich der Lidl-Filiale in Hüttenheim bedrohte der Unbekannte die Mitarbeiterinnen. (Archivbild).

Überfall Mann bedroht Lidl-Mitarbeiterinnen in Duisburg mit Waffe

Duisburg. Ein Unbekannter hat zwei Lidl-Mitarbeiterinnen in Duisburg mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Frauen brachten sich in Sicherheit.

Ein Unbekannter hat am Freitagabend versucht, die Lidl-Filiale an der Mannesmannstraße in Duisburg-Hüttenheim zu überfallen.

Gegen 21.25 Uhr wollten zwei Mitarbeiterinnen (35 und 56 Jahre alt) den Supermarkt abschließen, als plötzlich der Mann im Eingangsbereich auftauchte.

Überfall in Duisburg: Mitarbeiterinnen bringen sich in Sicherheit

Er drohte den beiden Frauen mit einer Schusswaffe und Pfefferspray und forderte Bargeld. Die Mitarbeiterinnen konnten sich jedoch in Sicherheit bringen. Sie schlossen sich in einem Büroraum ein und riefen die Polizei. Der Räuber ergriff daraufhin ohne Beute die Flucht.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Die Kripo fahndet nun nach dem Täter, der circa 16 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank sein soll. Zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung und medizinischen Mundschutz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg