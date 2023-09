Mann (60) aus Oelde vermisst! Konkrete Spur nach Duisburg

In Duisburg suchen die Ermittler nach einem Vermissten aus Oelde.

Duisburg. Ein 60-Jähriger aus Oelde wird seit Anfang August vermisst. Nun verfolgt die Polizei eine Spur nach Duisburg. Behörde veröffentlicht Fotos.

Ein 60 Jahre alter Mann aus Oelde wird bereits seit Anfang August vermisst. Seitdem sucht die Polizei im Kreis Warendorf intensiv nach ihm. Dabei führt eine Spur nach Duisburg.

Dort arbeitete der 60-Jährige früher, könnte also auch noch Kontakte vor Ort haben. Noch konkreter: Am 20. August haben Zeugen ihn in Duisburg gesehen. „Hier wurde auch sein Rucksack mit persönlichem Inhalt gefunden“, teilt die Polizei nun mit.

Sein Anfang August wir der 60-Jährige aus Oelde gesucht. Foto: Polizei

Vermisstensuche: Ist Mann aus Oelde in Duisburg?

Um den Mann zu finden, bitten die Ermittler noch einmal um Hinweise aus der Bevölkerung. Informationen nehmen sowohl die Polizei Oelde (Tel. 02522 915 0; E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de) als auch die Polizei Duisburg (Tel. 0203 280 0) entgegen.

In seiner Heimatstadt war der Oelder zuletzt am 8. August im Bereich des Bahnhofs gesehen worden. Er ist etwa 1,85 Meter groß, schlank und hat eine Glatze mit Haarkranz an den Seiten. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkle Jacke, schwarze Jeans, schwarze Sneaker und eine dunkle Kappe.

Am 8. August wurde er am Oelder Bahnhof gesehen. Eine Spur führ nach Duisburg. Foto: Polizei

