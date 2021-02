Bereits zum zweiten Mal ist ein Mann in eine Wohnung in Duisburg-Marxloh eingestiegen.

Einbrecher Mann (47) bricht gleich zweimal in Wohnung in Marxloh ein

Duisburg. Ein Mieter hat einen 47-Jährigen in seiner Wohnung in Duisburg-Marxloh erwischt. Es war dort nicht der erste Einbruch des Mannes.

Ein drogenabhängiger Mann ist in Duisburg-Marxloh gleich zweimal in eine Wohnung an der Rolfstraße eingebrochen.

Als der 28 Jahre alte Mieter am Dienstagabend um 21.45 Uhr nach Hause kam, bemerkte er den 47-Jährigen, der auf einem Stuhl im Schlafzimmer saß. Er soll mit einem Schraubendreher die Wohnungstür aufgehebelt haben und Schränke im Schlafzimmer durchwühlt haben.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Einbrüche in Duisburg-Marxloh: 47-Jähriger festgenommen

Gegenüber alarmierten Polizisten gab er zu, dass er bereits zuvor in die Wohnung eingebrochen sei. Beim ersten Mal habe er Bargeld gestohlen und nun auf eine größere Summe gehofft.

Die Beamten nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz fest. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 47-Jährige dem Haftrichter wegen des Verdachts auf Wohnungseinbruch vorgeführt.