Mammutmarsch startet in Duisburg – Anmeldefrist endet bald

Duisburg. Der Mammutmarsch kehrt Ende April ins Ruhrgebiet zurück. Drei Distanzen sind möglich. Der Start ist in Duisburg. Anmeldefrist endet schon bald.

Der Mammutmarsch kehrt am 22. sowie am 23. April (Samstag und Sonntag) ins Ruhrgebiet zurück. Dann können Wanderverrückte auf drei unterschiedlichen Distanzen wieder zeigen, was in ihnen steckt und sich der schweißtreibenden Herausforderung stellen. Die drei angebotenen Rundkurse haben eine Distanz von 30 und 55 Kilometern am Samstag sowie 45 Kilometern am Sonntag. Start- und Endpunkt ist Duisburg.

Gestartet wird in verschiedenen Gruppen, heißt es auf der Internetseite des Veranstalters. Los geht es entzerrt zwischen 6.40 Uhr und 8.20 Uhr auf der 55-Kilometer-Distanz, die Starter der 30 Kilometer gehen zwischen 9 und 11.20 Uhr auf die Strecke. Am Sonntag beginnt der kilometerweite Marsch zwischen 8 und 9 Uhr. Bei den Läufen sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mehrere Stunden unterwegs. Für die 55 Kilometer gilt eine Richtzeit von 14 Stunden. Jeder Läufer kann aber sein eigenes Tempo wählen.

Mammutmarsch startet im Landschaftspark Duisburg-Nord

Start- und Endpunkt ist der Landschaftspark Duisburg-Nord mit seiner beeindruckenden Industriekulisse. Im Verlauf der Extremwanderung soll es an weiteren Industriedenkmälern vorbeigehen, „vergessene Orte aus einer anderen Zeit“, schreibt der Veranstalter. Streckenposten gibt es etwa an der Zeche Zollverein in Essen oder dem Tetraeder in Bottrop auf der Halde Beckstraße. Die gesamte Strecke ist markiert und alle Teilnehmer bekommen vorab GPS-Daten der Route.

An jedem Streckenposten gibt es Toiletten. An den Stationen bekommen die Wanderer auch eine Verpflegung: Wasser, Kaffee oder Iso-Drinks, dazu Snacks wie Bananen, Gurken oder auch Süßigkeiten. Sanitäter betreuen die Teilnehmer auf der gesamten Strecke. An den Streckenposten gibt es in der Regel auch Unfallhilfsstellen, teilt der Veranstalter mit.

Mammutmarsch: Bis zu 100 Kilometer an zwei Tagen möglich

Zum ersten Mal haben Teilnehmende die Chance, an einem Wochenende zwei Distanzen zu bewältigen und so die 100-Kilometer-Marke zu knacken. Noch bis Sonntag, 16. April, ist eine Anmeldung für die Veranstaltung möglich. Die Teilnahmegebühr für die 55 Kilometer beträgt 62,50 Euro, 30 Kilometer sind zehn Euro günstiger. Wer am Sonntag wandern möchte, zahlt 57,50 Euro für die Teilnahme. Wer an beiden Tagen wandern möchte, erhält einen Rabatt. Im vergangenen Jahr haben sich 4500 Sportler und Sportlerinnen angemeldet.

Weitere Informationen zum Event gibt es auf mammutmarsch.de

