Maler und Lackierer aus Duisburg bekommen mehr Geld

Duisburg. 910 Maler und Lackierer aus Duisburg erhalten ab sofort mehr Lohn. Der Stundenlohn für Fachkräfte in der Branche steigt um 2,1 Prozent an.

Der neue Tarif sieht demnach einen Stundenlohn von 17,51 Euro vor – 2,1 Prozent mehr als bisher. Beschäftigte ohne Ausbildung haben nun einen Anspruch auf einen Stundenlohn von 11,40 Euro (plus 2,7 Prozent). „Die Bauwirtschaft brummt – auch in Zeiten der Pandemie. Davon profitieren die Malerbetriebe. Jetzt bekommen die Beschäftigten endlich einen fairen Anteil an der guten Umsatzentwicklung“, kommentierte die Bezirksvorsitzende Karina Pfau die Entwicklung.

Die Gewerkschaft rät Malern und Lackierern aus der Region, die letzten Lohnabrechnungen zu prüfen. Bereits ab der Mai-Abrechnung müsse das Plus auf dem Konto sein.

