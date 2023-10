Mai Thi Nguyen-Kim hält Vorlesung an der Uni Duisburg-Essen

Duisburg. Mai Thi Nguyen-Kim ist neue Mercator-Professorin an der Uni Duisburg-Essen. Mit ihren Corona-Videos erreichte sie auf Youtube Millionen Menschen.

Die mit Youtube und als Fernsehmoderatorin bekannt gewordene Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim wird neue Mercator-Professorin und hält im November eine Vorlesung an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Der Vortrag der promovierten Chemikerin findet im Rahmen der sogenannten Mercator-Professur am 22. November am Duisburger Campus statt.

„Sie kann komplizierte und wichtige Themen so originell und fundiert kommunizieren, dass ihr Publikum Wissenschaft versteht und als faszinierend erlebt“, sagt Barbara Albert, Rektorin der UDE. In ihrem Vortrag „There’s No Such Thing As Bad Publicity“ werde Nguyen-Kim auf die Bedeutung von Reichweite von und Aufmerksamkeit für Wissenschaftsjournalismus und -kommunikation eingehen, wie die Universität weiter mitteilt.

Über den Youtube-Kanal „maiLab“ erreichte Nguyen-Kim viele Menschen

Bekannt wurde die Wissenschaftsjournalistin und Autorin vor allem durch ihren Youtube-Kanal „maiLab“, auf dem sie naturwissenschaftliche Themen für Laien in kurzen Videos erklärt. Ihr Video „Corona geht gerade erst los“ war das meistgeklickte deutsche Youtube-Video des Jahres 2020, heißt es in der Mitteilung der Universität. Die Wissenschaftsjournalistin wurde in der Pandemie auch von Coronaleugnern und Verschwörungstheoretikern im Internet bedroht.

Von 2018 bis 2021 moderierte sie „Quarks“ (WDR), bis sie Anfang 2021 zum ZDF wechselte. Ihr Buch „Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit“, in dem sie große Streitfragen wissenschaftlich prüft, wurde ein Bestseller. Sie ist Trägerin zahlreicher Preise und Auszeichnungen, so erhielt sie etwa den Grimme-Preis 2021 und das Bundesverdienstkreuz 2020.

Anmeldung für Teilnahme an der Vorlesung

Der Vortrag findet am 22. November ab 18 Uhr im Audimax Duisburg (LX) statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.uni-due.de/de/mercatorprofessur. Am Sonntag waren allerdings nur noch Plätze auf der Warteliste frei. Der Vortrag soll auch auf dem Youtube-Kanal der Universität übertragen werden (udechannel).

Die Mercator-Professur wurde 1997 eingerichtet, um das wissenschaftliche Erbe des berühmten Duisburger Kartographen und Universalgelehrten Gerhard Mercator (1512-1594) wachzuhalten. Eine Mercator-Professur hatten bislang etwa Joachim Gauck, Richard von Weizsäcker, Hans-Dietrich Genscher oder Alice Schwarzer.

