Wann kehren Duisburgs Schülerinnen und Schüler aus dem Distanzunterricht in die Klassen zurück? Wann endet der Kita-Notbetrieb? Das Land NRW leitet aus dem Infektionsschutzgesetz einen genauen Ablauf ab. Das Archivbild zeigt eine 12. Klasse an der Leibniz-Gesamtschule in Duisburg.