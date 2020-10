Männliche Wasserleiche im Rhein bei Duisburg entdeckt

Duisburg. Im Rhein bei Duisburg ist eine männliche Leiche im Wasser entdeckt worden. Die Identität des Mannes ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Mitarbeiter des Steag Heizkraftwerks Walsum haben bereits in den Abendstunden des 17. September in der Nähe des alten Fähranlegers eine männliche Leiche im Rhein entdeckt. Das teilte die Polizei Duisburg am Freitagmorgen mit.

Die Identität des Toten ist nach Angaben der Polizei aber auch zwei Wochen nach dem Fund weiter unklar. Die Gerichtsmedizin geht davon aus, dass der 35 bis 40 Jahre alte Mann fünf bis zehn Tage tot im Wasser lag.

Leiche im Rhein: Duisburger Kripo ermittelt

Da die Leiche keine typischen äußerlichen Verletzungen aufweist, rechnen die Ermittler der Kriminalpolizei damit, dass der Mann aus Duisburg kommt und nicht weit den Fluss hinab gespült wurde.

Weitere Hintergründe sind jedoch noch unklar: „Ob der Mann ins Wasser gestoßen wurde, Suizid begann oder es ein Unfall war, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, berichtete Polizeisprecher Jonas Tepe.