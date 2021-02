Mädchen bei Unfall in Duisburg verletzt – Zeugen gesucht

Duisburg. Ein Mädchen (10) ist bei einem Unfall in Duisburg von einem Autofahrer übersehen worden. Das Kind verletzte sich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein zehn Jahre altes Mädchen hat sich am Samstag, 20. Februar, gegen 13.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Duisburg Prellungen und Schürfwunden zugezogen. Im Bereich der Maiblumenstraße/Albert-Schweitzer-Straße in Friemersheim hatte der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens das Kind übersehen, das mit dem Fahrrad auf der Maiblumenstraße unterwegs war, so die Polizei.

Der Fahrer habe sich kurz um das gestürzte und verletzte Mädchen gekümmert, sei dann aber weitergefahren, ohne die Polizei zu rufen. Das Kind radelte nach Hause und teilte den Unfall ihrer Mutter mit. Diese habe die Polizeiwache in Rheinhausen aufgesucht, nachdem sie sich zuvor um die ärztliche Versorgung ihrer Tochter gekümmert hatte.

Verletztes Mädchen: Die Polizei Duisburg bittet um Hinweise zum Unfall in Friemersheim

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0203-2800.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!