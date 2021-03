Mädchen (14) aus Duisburg stirbt an Kohlenmonoxidvergiftung

Ein Duisburger Vater fand seine 14-jährige Tochter leblos in der Badewanne. Sanitäter und Notarzt konnten sie nicht mehr retten. Das Mädchen starb an einer CO2-Vergiftung. Einen weiteren solchen Unfall gab es in Beeck.

Duisburg. Ein Duisburger Vater hat seine Tochter (14) leblos in der Badewanne entdeckt. Erhöhte Kohlenmonoxid-Werte wurden bei der ganzen Familie gefunden.

Ein 14-jährige Mädchen aus Duisburg-Beeckerwerth ist auf tragische Weise zu Hause in der Badewanne ums Leben gekommen. Der Vater fand seine Tochter am Samstagnachmittag leblos im Wasser. Alle Reanimationsmaßnahmen durch die herbeigerufenen Sanitäter und den Notarzt waren vergeblich.

Die junge Duisburgerin ist an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben, das ergab die rechtsmedizinische Untersuchung. Da die anderen Familienmitglieder aus unerklärlichen Gründen über Schwindel klagten, wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Auch bei ihnen wurden erhöhte CO 2 -Werte im Blut festgestellt, sie schwebten aber nicht in Lebensgefahr.

Die Duisburger Polizei und Sachverständige überprüfen die Therme

Die Kriminalpolizei und ein Sachverständiger ermitteln jetzt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Therme wird überprüft.

Am gleichen Tag ereignete sich ein ähnlicher Unfall in Beeck. Ein 25-Jähriger war im Badezimmer bewusstlos zusammengebrochen und dann in ein Krankenhaus nach Düsseldorf gebracht worden. Rettungssanitäter brachten sieben weitere Anwohner mit dem Verdacht auf leichte Kohlenmonoxidvergiftungen ebenfalls ins Hospital. Nach ersten Erkenntnissen könnte auch hier eine defekte Gastherme zu dem Unfall geführt haben.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann den Schornsteinfeger fragen

Solche Unfälle ereignen sich glücklicherweise selten. Dennoch unterstreicht die Polizei Duisburg in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Anmeldung und der regelmäßigen Wartung von Gas-Thermen. Für Laien ist demnach nicht erkennbar, wenn eine Therme nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und Gas austritt. Bei Fragen sollten Bürgerinnen und Bürger Kontakt zum Schornsteinfeger aufnehmen.