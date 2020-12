Mädchen (10) in Duisburg angefahren – Fahrer haut einfach ab

Die Polizei Duisburg sucht einen Autofahrer, der am Mittwoch in Rheinhausen ein Mädchen angefahren und daraufhin die Flucht ergriffen hat.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch, 9. Dezember, ein Mädchen verletzt und danach Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, war die Zehnjährige gegen 9.30 Uhr auf der Schwarzenberger Straße in Rheinhausen unterwegs. Auf Höhe der Arndtstraße, in der Nähe des Kom’ma-Theaters, wollte sie eine grüne Fußgängerampel passieren, als das schwarze Auto mit Duisburger Kennzeichen so dicht an ihr vorbeifuhr, dass sie am Knie verletzt wurde.

Radfahrer beobachtet den Unfall in Rheinhausen und fährt ebenfalls weg

Danach fuhr der Unbekannter, der laut Polizei vermutlich in einem VW Golf saß, einfach weiter. Auch ein vorbeifahrender Fahrradfahrer habe den Vorfall beobachtet, sei aber ebenfalls nicht stehen geblieben. Das Kind lief weiter zur Schule, musste dort aber nach kurzer Zeit den Unterricht verlassen, weil sein Knie anschwoll und ein Arztbesuch erforderlich wurde.

Die Polizei sucht nun den unbekannten Unfallverursacher, den Radfahrer oder andere Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

