Macht hoch Tor 1: HKM lädt zur Barbarafeier wieder ins Werk

Duisburg. Einzigartig ist die Stimmung bei der Barbarafeier der HKM. Dieses Programm erwartet die Duisburger beim größten ökumenischen Gottesdienst.

Nach zwei Jahren, in denen die Barbarafeier wegen der Pandemie nur online übertragen wurde, laden die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann am kommenden Sonntag, 4. Dezember, wieder ein in die festlich geschmückte Werkshalle. Zum größten ökumenischen Gottesdienst in Duisburg, der zum 18. Mal am 2. Adventssonntag stattfindet, erwarten die HKM rund 1000 Besucher. Tradition hat auch die Kollekte: Ihr Erlös kommt in diesem Jahr der Duisburger Tafel zugute.

Feier in der Werkshalle wird auch in diesem Jahr per Livestream übertragen

„Wir freuen uns riesig, dass die Barbarafeier wieder in Präsenz stattfinden kann“, so HKM-Geschäftsführer Dr. Gerhard Erdmann. Auch bei den Übertragungen aus dem Werk in den vergangenen Jahren sei der Zuspruch mit bis zu 2000 Zugriffen groß gewesen, berichtet Jürgen Widera. „Deshalb gibt es erneut eine Übertragung“, so der evangelische Pfarrer im Ruhestand, der das Programm organisiert. „Deshalb gibt es erneut eine Übertragung.“

Macht hoch Tor 2: HKM Geschäftsführer Gerd Erdmann, Gunther Schmucker (HKM-Sprecher), Tafel-Geschäftsführer Günter Spikowski und Pfarre i.R. Jürgen Widera laden am Sonntag, 4. Dezember, ein zur Barbarafeier in der Werkshalle der HKM. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

DGB-Vorsitzende Anja Weber hält die Predigt mit Pfarrer Hans-Peter Lauer

Anja Weber, Vorsitzende DGB NRW, predigt am Sonntag bei der Barbarfeier der HKM zum Thema: „Die Schöpfung bewahren“ mit Pfarrer Hans-Peter Lauer. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Die Schöpfung bewahren“ lautet das Thema für die Predigten. Die halten Anja Weber, die DGB-Vorsitzende in NRW und Hans-Peter Lauer, Pfarrer im kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt im Dialogformat, das sich in den digitalen Barbarafeiern bewährt hat. Beide blicken auf die Klimakrise und die Transformation der Stahlindustrie. „Wenn Hochöfen als Dreckschleudern und Wasserdampf über dem Löschturm der Kokerei als giftige Schwaden bezeichnet werden, dann macht das auch etwas mit den Menschen, die dort arbeiten“, sagt Gerhard Erdmann.

Ruhrkohle-Chor kommt mit 32 Sängern zur Barbarafeier

Im musikalischen Programm dürfen sich die Besucher auf besondere Gäste freuen. Mit 32 Sängern und eigenen Liedern kommt der Ruhrkohle-Chor. „Sie hatten eigentlich schon für die beiden vergangenen Jahre zugesagt, aber wegen der Corona-Bestimmungen wäre selbst die Halle für den Chor zu klein gewesen“, so Jürgen Widera. Anke Johannsen, die Sängerin und Komponistin, kennen die Duisburger auch von der Loveparade-Gedenkfeier.

Um eine großzügige Spende bittet die HKM für die Duisburger Tafel. Die Folgen von Pandemie, Energiepreis-Krise und Inflation kann Tafel-Geschäftsführer Günter Spikofski an seiner Kundenkartei ablesen. „Vor Corona waren wir bei 2000 Menschen, nach der Pandemie bei 4000, bald werden es 5000 sein“, sagt der Tafel-Geschäftsführer. Gleichzeitig geht das Spendenaufkommen aus dem Lebensmittel-Handel zurück, der selbst knapper kalkulieren muss: „Was früher für uns war, verkaufen sie nun selbst zu reduzierten Preisen.“

Tafel: Spenden gehen zurück, mit dem Aufwand steigen die Kosten

Bis Ostwestfalen und Niedersachsen fahren die Mitarbeitenden, um Spenden abzuholen. „Ein-Teil-mehr-Aktionen, die früher willkommenes Zubrot waren, sind mittlerweile unverzichtbar, um die Bedürftigen zu versorgen“, sagt Spikofski. Weil mit den Aufwand auch die Kosten für die Tafel steigen, gilt deshalb für den Geschäftsführer: „Jeder Euro zählt.“

Fußgänger erreichen die beheizte Werkshalle über das Tor 1 an der Ehinger Straße nach 200 Metern Fußweg, Einfahrt per Pkw über Tor 2 an der Mannesmannstraße. Wer die Feier daheim per Livestream verfolgen möchte, findet den Link auf www.hkm.de.

