Maan D.: Messerstecher von Duisburg kommt nie wieder frei

Duisburg/Düsseldorf Maan D., der Messerstecher von Duisburg, kommt wohl nie wieder frei. So lautet das Urteil gegen den Angreifer aus dem John-Reed-Fitnessstudio.

Ein Leben löschte er aus. Seine anderen Opfer wachen nachts mit Herzrasen auf, ringen mit verheerenden körperlichen Folgen und versuchen, sich in ihren Alltag zurückzukämpfen. Jetzt steht fest: Maan D., der Messerstecher von Duisburg und bekennende IS-Anhänger, wird nie mehr frei kommen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat den 27-Jährigen am Dienstag zu lebenslanger Haft samt anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Außerdem wurde eine besondere Schwere der Schuld festgestellt

Es ist das erwartet harte Urteil. Denn der Syrer hat selbst nie einen Zweifel daran gelassen, dass er den 35 Jahre alten Irfan D. an Ostern in der Duisburger Altstadt mit 28 Messerstichen regelrecht abschlachtete und wenige Tage später vier Männer in dem nahegelegenen John-Reed-Fitnessstudio mit einem Messer verletzte. Er griff sie an, als sie nackt und wehrlos unter der Dusche standen oder anderen zur Hilfe eilten. Drei von ihnen fügte er mit einer langen Klinge lebensgefährliche Verletzungen zu.

Über ein halbes Jahr nach der islamistischen Attacke hat auch der Prozess bitter verdeutlicht: Maan. D. stach und schnitt auch tiefe Wunden in die Seelen der vier überlebenden Opfer: Schlafstörungen, Panikattacken, Angstzustände, immer wieder aufkommende Aggressionen – das schilderten die Männer. Bis heute ist keiner von ihnen wieder in seinem alten Leben angekommen.

Terrorprozess gegen den Messerstecher von Duisburg: Maan D. wollte im Dschihad „Ungläubige töten“

Die Schicksale seiner Opfer hat der 27-Jährige im Laufe des Prozesses äußerlich regungslos hingenommen. Genauso wenig schien ihn nun das Urteil zu berühren. Mehrfach hat er deutlich gemacht, dass er das Gericht nicht anerkennt. „Ihr Gesetz ist ein verbrecherisches Gesetz“, hat er bei seiner Aussage zu Protokoll gegeben. Reue zeigte er im Laufe der Verhandlung zu keinem Zeitpunkt.

Kurz nach der Tat in dem Duisburger Fitnessstudio löste die Polizei den Terroralarm aus. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Er glaube nur an „Allah, den Barmherzigen“ und dessen Gesetze, sagte der Fanatiker. Deshalb habe er sich dem Dschihad, dem heiligen Krieg, verschrieben und wollte unbarmherzig „Ungläubige“ töten. Gerne hätte er noch weitere Taten begangen – Polizisten getötet oder mehr Menschen in dem Fitnessstudio, damit „ich irgendwann als Märtyrer ende“.

Die Erkenntnisse und Beweise, die die Mordkommission gesammelt hat, besagen: Der Asylbewerber, der 2015 nach Deutschland flüchtete, um dem Militärdienst in seinem Heimatland zu entkommen, radikalisierte sich still und allein in seiner Wohnung in der Altstadt. Das schmucklose 20-Parteien-Haus an der Münzstraße liegt nur wenige Fußminuten von den beiden Tatorten entfernt.

Yasin Güler war eines der Opfer aus dem John-Reed-Fitnessstudio

Der Weg, den er einschlug, bringt ihn nun wohl für immer hinter Gitter. Yasin Güler, eines der Opfer aus dem Fitnessstudio, nennt Maan D. eine „verirrte Seele“. Der gläubige Christ sagt, er hoffe, dass der IS-Anhänger irgendwann realisiere, was er „für einen Mist gemacht“ hat.

Yasin Güler und seine Mutter Nicole vor und nach der Messerattacke. Foto: Privat

Der Oberhausener rang nach einem tiefen Stich in seinen Unterbauch monatelang mit dem Tod. Mit zehn Operationen retteten Mediziner sein Leben. Der 21-Jährige ist weiterhin körperlich stark eingeschränkt. Seine Niere hat eine Funktionsfähigkeit von 15 Prozent.

Das bedeutet: Yasin muss sich sehr vorsichtig ernähren, Obst und Gemüse sind tabu, Übelkeit und Erbrechen suchen ihn an schlechten Tagen immer noch heim. Und er muss dreimal die Woche für vier Stunden an ein Dialysegerät angeschlossen werden. Eine Prozedur, die für ihn derzeit immer noch lebenswichtig ist.

Im Prozess trat Yasin Güler als Nebenkläger auf, genauso wie drei der vier jungen Männer aus dem Duisburger Fitnessstudio und die Eltern des toten Irfan.

>>Prozess im Düsseldorfer Hochsicherheitstrakt

Die Bundesanwaltschaft aus Karlsruhe hatte Maan D. wegen Mordes, dreifachen versuchten Mordes sowie gefährlicher und schwerer Körperverletzung angeklagt.

Der Prozess gegen den IS-Anhänger fand unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf statt.

