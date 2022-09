Lützerath und Waffenlieferungen: SFF-Demo bei den Grünen

„Deutsche Waffen raus aus Kurdistan“: Die Duisburger Ortsgruppe der „Students for Future“ (SFF) protestierte am Montag an der Geschäftsstelle der Duisburger Grünen.

Duisburg. Die Students for Future (SFF) haben vor der Grünen-Geschäftsstelle demonstriert. Was sie fordern und wie der Protest in Duisburg ablief.

Von einer echten Blockade oder gar Besetzung konnte zwar keine Rede sein, aber die Duisburger Ortsgruppe der „Students For Future“ (SFF) stellte sich am Montag ab 12 Uhr all denen in den Weg, die die Geschäftsstelle der Grünen betreten wollten. Auch Jule Wenzel, Kreissprecherin und Landtagsabgeordnete der Partei, stellte sich am Philosophenweg der Diskussion mit acht beteiligten Studierenden.

Für die Aktivistinnen und Aktivisten meldete sich Janik Focken zu Wort und erklärte den Anlass des Protests, bei dem die Demonstranten auch Banner am Gebäude befestigten. Die SFF-Forderungen: Die Grünen sollen als Regierungspartei in Düsseldorf dafür sorgen, dass das symbolisch bedeutsame Braunkohle-Dorf Lützerath trotz der Energiepreiskrise erhalten bleibt und in Berlin Waffenlieferungen an die Türkei stoppen.

Students for Future demonstrieren in Duisburg – das sagt Jule Wenzel (MdL)

Im Kampf um Lützerath zeige sich, ob die Partei „ein wirkliches Interesse an Klimapolitik“ habe, so Focken. Die Braunkohle dort sei „nicht nötig, um in Deutschland die Energieversorgung sicherzustellen, wie eine Studie der CoalExit Research Group“ zeige. Vor der Landtagswahl hätten sich die Grünen noch am Protest beteiligt, nun „wäre es ein Skandal“, wenn Schwarz-Grün „das Dorf abreißen lässt“.

Focken und seine Mitstreiter prangern zudem „Waffenlieferungen an den türkischen Faschismus“ an und appellierten: „Stoppt den Krieg in Kurdistan!“ Allein im August seien „mindestens 27 Menschen von türkischen Drohnenangriffen in Nordsyrien getötet“ worden, „darunter acht Kinder“. Während der türkische Präsident Erdogan die Invasion vorbereite, liefere Deutschland Waffen an die Türkei „und unterstützt dadurch massiv die Angriffe auf Rojava“.

Jule Wenzel verweist zur SFF-Kritik auf die Haltung der grünen Außenministerin Annalena Baerbock, die bei ihrem Türkei-Besuch die Angriffe in Nordsyrien als nicht gerechtfertigt kritisiert hatte. Zu Lützerath sagt Wenzel, es sei „auch mein Ziel als Abgeordnete“, dass das Dorf erhalten bleibe. Es werde innerhalb der Landtagsfraktion verhandelt, „wie wir den Braunkohleabbau gut beenden können. Braunkohle ist keine Zukunftstechnologie.“ Am SSF-Protest in Duisburg gebe es nichts zu kritisieren, sagte Wenzel: „Alles war friedlich, es steht ihnen frei, hier zu demonstrieren.“

„Students for Future“-Protest an der Grünen-Geschäftsstelle in Duisburg. Foto: Students for Future Duisburg / SFF

