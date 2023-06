Loveparade-Katastrophe: Die Pläne für die Gedenkfeier

In den letzten Jahren wurden an der Loveparade-Gedenkstätte zum Jahrestag immer Kerzen angezündet, am Vorabend bei der „Nacht der 1000 Lichter“ und am Tag selbst.

Duisburg. Der Opfer der Loveparade in Duisburg wird am 24. Juli zum 13. Mal gedacht. So läuft die Gedenkfeier auf Wunsch der Hinterbliebenen.

Zum 13. Mal wird am 24. Juli der Opfer der Loveparade-Katastrophe gedacht. Bei der Techno-Party 2010 starben in Duisburg 21 Menschen, hunderte wurden verletzt, traumatisiert.

Auch in diesem Jahr wird es am Vorabend wieder die Nacht der 1000 Lichter geben, die der Verein Bürger für Bürger schon fast traditionell ausrichtet.

Am Tag selbst soll es für die Hinterbliebenen eine Andacht in der Salvatorkirche geben. Danach beginnt um 17 Uhr eine öffentliche Gedenkfeier an der Gedenkstätte. Musikalisch wird sie von der Duisburger Sängerin Anja Lerch begleitet.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Planungen für die Gedenkfeier zur Loveparade-Katastrophe mit den Angehörigen

Jürgen Widera von der Stiftung Duisburg 24.7.2010, die die Gedenkfeier ausrichtet, berichtet, dass das Prozedere auf Wunsch der Angehörigen bis zum 15. Jahrestag so beibehalten werden soll. Im kommenden Jahr wolle man mit den Hinterbliebenen ins Gespräch gehen, um deren Vorstellungen und Wünsche abzufragen.

Denkbar sei etwa, dass man perspektivisch nur noch an runden Gedenktagen eine öffentliche Veranstaltung ausrichtet. Die Entscheidung werde auf jeden Fall „im Einvernehmen und im Austausch mit den Angehörigen“ getroffen.

Weitere Infos über die Stiftung und ihre Ziele gibt es auf der Webseite www.stiftung-duisburg-24-7-2010.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg