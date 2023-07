Loveparade-Gedenken: Straße wird zeitweise gesperrt

Am 13. Jahrestag der Loveparade-Katastrophe wird in Duisburg an zwei Tagen die Karl-Lehr-Straße gesperrt.

Duisburg. Für die Nacht der tausend Lichter und die Gedenkfeier für die Betroffenen und die Opfer der Loveparade wird die Karl-Lehr-Straße voll gesperrt.

Am kommenden Montag, 24. Juli, wird zum dreizehnten Mal den Betroffenen und den Opfern des Loveparade-Unglücks gedacht. Anlässlich dieses Jahrestages organisiert der Verein Bürger für Bürger e.V. am Vorabend, 23. Juli, die „Nacht der tausend Lichter“. Ab 18 Uhr werden im Tunnel die Kerzen entzündet, später auch an der Gedenkstätte. Am 24. Juli lädt die Stiftung Duisburg 24.7.2010 um 17 Uhr zu einer Andacht an der Gedenkstätte ein.

Loveparade-Gedenken: Karl-Lehr-Straße wird gesperrt

Die Stadt Duisburg informiert, dass die Karl-Lehr-Straße im Bereich des Tunnels am Sonntag, 23. Juli, von 18 bis 23.30 Uhr und am Montag, 24. Juli, in der Zeit von 14 bis 22 Uhr für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr gesperrt wird. Entsprechende Hinweise und eine Umleitungsempfehlung sind bereits ausgeschildert. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad kann der Bereich jederzeit passiert werden.

Wegen Bauarbeiten an der Haltestelle „Karl-Jarres-Straße“ ist die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf im Bereich der Haltestelle voll gesperrt. In Fahrtrichtung Stadtmitte ist die Düsseldorfer Straße einspurig über eine dafür eingerichtete Baustraße befahrbar.

