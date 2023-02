Lotto-Millionär „Chico“ fehlt bei Karnevalsparty in Duisburg

Lotto-Millionär „Chico“ wird bei der Mega-Karnevalsparty in Duisburg fehlen.

Duisburg. Die Mega-Altweiberparty in der Villa Rheinperle wird ohne Lotto-Millionär „Chico“ stattfinden. Warum der prominente Gast in Duisburg fehlen wird.

Die große Altweiberparty in der Villa Rheinperle in Duisburg wird ohne Lotto-Millionär Kürsat Yildirim – besser bekannt unter seinem Spitznamen „Chico“ – stattfinden. Das teilt der Veranstalter mit Verweis auf die verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit.

So heißt es auf dem Instagram-Kanal der Villa Rheinperle: „Auf Grund der aktuellen und traurigen Lage in der Türkei ist es Chico bedauerlicher- aber auch verständlicherweise nicht möglich, eine große Party zu schmeißen.“ Über Instagram sprach Chico in den vergangenen Tagen allen Angehörigen der Opfer und weiteren Betroffenen sein Mitgefühl aus.

Karnevalsparty in Duisburg findet ohne Lotto-Millionär „Chico“ statt

Der neureiche Lotto-Millionär, dem mittlerweile mehr als eine Million Menschen auf Instagram folgen und der aus seinem Reichtum keinen Hehl macht, wollte ursprünglich am Altweiber-Donnerstag, 16. Februar, seine Gäste im VIP-Bereich empfangen. Dafür hatte er rund 1000 VIP-Karten verlost – inklusive Essen und Getränke für den ganzen Abend.

Für den 42 Jahre alten ehemaligen Kranfahrer aus der Dortmunder Nordstadt sollte die Megaparty mit bis zu 6000 Gästen auch ein Abschied und ein symbolisches Ende des öffentlichen Geldverschenkens sein. Damit die knapp zehn Millionen Euro nicht bald ausgegeben sind, wollte „Chico“, der sich nach seinem Gewinn auch einen Ferrari für 700.000 Euro gegönnt hat, nach der Party in Duisburg auf die Bremse treten.

Wie die Villa Rheinperle mitteilt, wird die Altweiberparty trotzdem stattfinden, wenngleich ohne den prominenten Gast. Alle Eintrittskarten sollen demnach ihre Gültigkeit behalten und ein freier Eintritt für die bereits ausgelosten Gewinner sei garantiert, teilt der Veranstalter über soziale Netzwerke mit.

