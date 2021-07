Lost in Duisburg: Japaner sucht seinen nächtlichen Retter

Zur Orientierung helfen in der Regel Straßenschilder - wenn man arabische Schriftzeichen lesen kann. Ein Vater aus Japan verlief sich in Duisburg.

Duisburg. Ein Duisburger half einem Japaner und seiner sieben Monate alten Tochter, seine Familie wiederzufinden. Jetzt wird er von der Polizei gesucht.

Post aus Japan bekommt die Duisburger Polizei auch nicht alle Tage: Tomokazu S. bittet sie um Hilfe, weil er seinen Retter in der Not sucht, um ihm danken zu können. Denn er war „Lost in Duisburg“.

Der Vorfall ist bereits sechs Jahre her, hat Tomokazu S. aber offenbar nachhaltig bewegt.

Der Japaner war mit seiner damals sieben Monate alten Tochter zu Besuch bei Verwandten. Da er nach einem Spaziergang nicht zu deren Wohnung zurück fand, bat er verschiedene Menschen um Hilfe, was sich ohne deutsche Sprachkenntnisse als schwierig erwies. Wie die Polizei schreibt, wurde vermutlich in einem Park in Homberg ein Mann auf das Duo aufmerksam. Er nahm Vater und Tochter zum Aufwärmen mit zu sich, und gegen 2 Uhr am Morgen des 29. April 2015 brachte er sie zur Polizeiwache auf der Viktoriastraße.

Nächtliche Familienzusammenführung auf der Polizeiwache

Die Verwandten hatten Tomokazu S. längst vermisst und sich hilfesuchend an die Polizei und das Japanische Konsulat gewandt, daher konnte die Familie schnell zusammengeführt werden.

Der Duisburger Behörde liegt nun ein Dankesschreiben samt Familienfoto für den nächtlichen Helfer vor. Jetzt wird der Unbekannte über Facebook gesucht. Die Polizei schreibt: „Lieber Helfer, wenn Sie sich hier wiedererkennen, können Sie über oeffentlichkeitsarbeit.duisburg@polizei.nrw.de mit uns Kontakt aufnehmen.“

