Nach der Verkündung, dass Restaurants, Kneipen und Cafés ab dem 2. November für vier Wochen geschlossen werden sollen, herrschen bei Duisburger Gastronomen Frust, Verzweiflung und Ungewissheit.

Auf den sozialen Netzwerken melden sich die Betreiber des Cafés Evergreen zu Wort. „Nach acht Monaten harter Arbeit haben wir es geschafft, uns weiterhin über Wasser zu halten“, heißt auf der Instagram-Seite des Cafés an der Wallstraße. Die Gastronomie sei kein Corona-Hotspot – so sieht es auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), der immer wieder betont, dass das Gastgewerbe mit Hygienekonzepten laut einer RKI-Studie äußerst wenig zum Infektionsgeschehen beitrage.

Gastronomen sehen sich mit Hygienekonzepten als Teil der Lösung

Ein Argument, das auch Achim Bode, Betreiber des Duisserner Restaurants „Kartoffel-Kiste“ heranzieht. „Jeder Stift wird bei uns desinfiziert“, so der Gastronom. Im alten Fachwerkhaus an der Schweizer Straße durften Gäste auch etwa nur alleine aufs WC – Desinfektion des Schlüssels inklusive. „Unsere Gäste haben sich sicher gefühlt und sind deshalb auch gerne gekommen.“

Die Liste der Hygienemaßnahmen in der Gastronomie ist lang: Mindestabstände, Mund-Nase-Bedeckungen bei Gästen und Mitarbeitern, Plexiglas-Abtrennungen, weniger Tische sowie die Rückverfolgung durch Listen. Gründe für Bode, warum die Gastronomie im Gegensatz zum privaten Bereich als Infektionsherd fast nicht in Erscheinung getreten ist. Die Entscheidung zum erneuten Lockdown treffe die Traditionsgaststätte so wie jeden anderen Gastronom in Duisburg hart: „Man kämpft sich von Tag zu Tag.“

70 Prozent der Gastronomen fühlen sich in ihrer Existenz bedroht

Zu Wort gemeldet in den sozialen Netzwerken hat sich auch die Event-Kneipe „Gleis drei“ in Großenbaum: „Seit der ersten Schließung haben wir mit viel Herzblut, Schweiß und Kraft gekämpft“, schreiben die Inhaber auf Facebook. Man habe für die Gäste ein sicherer Ort sein wollen, in den vergangenen Wochen wurde deshalb auch ein Wintergarten geschaffen. „Wir haben uns immer an alle Regeln sehr penibel gehalten.“ Obwohl sich die Branche nichts vorzuwerfen habe, müsse der erneute Lockdown akzeptiert werden.

Im Gastgewerbe fühlten sich vor den nun angekündigten Schließungen nach Erhebungen des Dehoga bereits mehr als 70 Prozent in ihrer Existenz bedroht. Die Branche erwartet Umsatzverluste in Höhe von rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Abgefedert werden soll das finanzielle Minus durch Hilfen der Regierung: Wirte sollen bis zu 75 Prozent ihrer Umsätze im Vergleich zum Vorjahresmonat erhalten.

Ausgleichszahlung müsse unbürokratische Hilfe sein

Eine solche Ausgleichszahlung sei eine „echte Hilfe“, so Bode. Gerade der November mit seinen Weihnachtsfeiern sei Jahr für Jahr umsatzstark. „Da ist oft jeder Tag wie ein Wochenende“, so der Inhaber der Kartoffel-Kiste. „Doch an welche Regeln sind die Ausgleichszahlungen geknüpft?“, fragt der Gastronom. „Bisher kann mir das niemand sagen.“

Für den Wirt werden Erinnerungen an die Corona-Soforthilfe wach. Im Frühjahr sollte diese Rettungsring sein, doch der von der Politik geforderte Verwendungsnachweis stellte Gastwirte vor finanzielle Probleme: Personalkosten oder etwa Forderungen von Gläubigern, etwa durch gestundete Mietzahlungen, konnten nicht geltend gemacht werden. Der Dehoga fordert deshalb für die Ausgleichszahlung, dass diese Hilfen „schnell, umfassend und unbürokratisch ausbezahlt werden“.

