Corona: Die Taxibusse der DVG müssen in Duisburg erneut pausieren.

MyBus Lockdown: DVG-myBus muss in Duisburg erneut Pause einlegen

Duisburg. Das myBus-Angebot stellt seine Fahrten durch Duisburg vorerst ein. Zuletzt hatte die DVG wegen des Lockdowns schon weniger Buchungen registriert.

Die myBus-Fahrzeuge der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) müssen erneut eine Pause einlegen. Die Kleinbusse sind vorerst nicht mehr im Stadtgebiet unterwegs.

Damit reagiert die Verkehrsgesellschaft auf den beschlossenen Lockdown und die damit einhergehende rückläufige Nachfrage. In den vergangenen Wochen hätten Fahrgäste myBus wegen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens ohnehin selten gebucht, teilte die DVG mit.

DVG-Taxibus pausierte bereits im Frühjahr wegen Corona

Bereits von Mitte März bis Anfang Juli hatte das Taxibus-Angebot in der Coronakrise pausiert. Danach wurde der Betrieb mit strengen Hygienemaßnahmen wieder aufgenommen. MyBus ist normalerweise freitags und samstags von 18 bis 2 Uhr über die myDVG-App buchbar. Per Smartphone können Kunden ihre Fahrtwünsche unter Angabe des Start- und Zielpunktes angeben.

Die Routen für die Busse werden von einem Algorithmus in Echtzeit entsprechend der jeweiligen Nachfrage berechnet. So teilen sich Fahrgäste mit myBus gemeinsame Fahrten und werden von ihren individuellen Standorten zum Ziel gebracht. Bereits die Anfahrt des Busses lässt sich in Echtzeit verfolgen.