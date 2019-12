Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lob für Lehrer und Schüler

Jedes Jahr erreichen Honk und Hanna 30.000 Kinder. Zum vierten Mal war sie jetzt schon an der Grundschule Humboldtstraße in Hamborn. „Ich und mache dort immer ganz tolle Erfahrungen, was die pädagogische Arbeit und Integration angeht“.

Letztes Jahr wurde sie sogar von zwei kleinen Jungen mit türkischen Wurzeln mit einem Weihnachtsgeschenk begrüßt.