Lkw-Brand in Duisburg-Meiderich: Das Fahrerhaus wurde bei dem Vorfall auf der Vohwinkelstraße schwer beschädigt.

Feuerwehreinsatz Lkw-Brand in Meiderich: Fahrerhaus komplett ausgebrannt

Duisburg. Das Fahrerhaus eines Lastwagens ist auf der vielbefahrenen Vohwinkelstraße in Flammen aufgegangen. Diese drohten auf den Anhänger überzuspringen.

Die Feuerwehr hat am Freitagmorgen einen brennenden Lastwagen in Meiderich gelöscht. Die Zugmaschine war auf der vielbefahrenen Vohwinkelstraße gegen 8 Uhr in Brand geraten.

Der Lkw-Fahrer wurde nach Angaben von Stadtsprecher Falko Firlus nicht verletzt. Zur Brandursache und zur geschätzten Schadenshöhe lagen Firlus keine Erkenntnisse vor.

Der schwer beschädigte Lastwagen auf der Vohwinkelstraße. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Zu dem am Straßenrand in Fahrtrichtung A59 abgestellten Lkw war ein Löschzug ausgerückt. „Der Brand drohte auf den Anhänger überzuspringen, die Fahrerkabine wurde eingeschäumt“, so Firlus. Das Fahrerhaus brannte komplett aus.

Der Feuerwehreinsatz sei nach etwa einer Stunde beendet gewesen. In sozialen Netzwerken sorgte ein Video von der brennenden Zugmaschine für Aufsehen.

Reste vom Löschschaum auf der Vohwinkelstraße in Duisburg-Meiderich. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

