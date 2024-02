Live-Ticker: Hier ist der Duisburger Rosenmontagszug gerade

Die Station am Opernplatz ist ein Highlight des Duisburger Rosenmontagszuges.

Duisburg Der Duisburger Rosenmontagszug startet um 13.11 Uhr im Innenhafen. Hier bekommen Sie seinen Standort, Bilder und Aktuelles von der Strecke.

Der große Rosenmontagszug startet um 13.11 Uhr im Innehafen.

Der Zug rollt seit 2023 über eine neue Strecke.

Gegen 16 Uhr soll sich der Rosenmontagszug am alten Güterbahnhof auflösen.

[Duisburgs Rosenmontagszug:Hier finden Sie eine detaillierte Streckenübersicht]

12.10 Uhr: In der Innenstadt sammeln sich bereits viele verkleidete Narinnen und Narren.

11.45 Uhr: In knapp 90 Minuten geht es los. Die Wagen und Fußgruppen sind bereits auf dem Weg in den Innenhafen.

