Ticker! Bombe in Duisburg-Hochfeld wird heute entschärft

Duisburg. Bei Bauarbeiten ist am Montagnachmittag in Duisburg-Hochfeld eine Bombe aus dem Zweiten-Weltkrieg gefunden worden. Entschärfung am Abend.

In Duisburg-Hochfeld ist am Montagnachmittag bei Bauarbeiten an der Wörthstraße eine Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden Der Blindgänger muss noch am Abend entschärft werden. Wir berichten im Live-Ticker.

Die beiden Zonen um den Bombenfundort Foto: Stadt Duisburg

Die wichtigsten Fakten in Kürze:

Blindgänger wird noch am Montagabend entschärft

76 Menschen müssen für die Entschärfung ihre Wohnungen verlassen

Die Brücke der Solidarität wird gesperrt

Sirenen sollen Entwarnung geben

19.40 Uhr: Die Entschärfung hat auch Auswirkungen für die Schifffahrt. In diesem Zeitraum wird die östliche Hälfte des Rheins für den Schiffsverkehr gesperrt, ein Einbahnstraßensystem wird dann eingerichtet.

19.29 Uhr: Der Fundort der Bombe liegt unweit des Rheinparks. In dem Bereich an der Wörthstraße finden derzeit Abbrucharbeiten für das Bauprojekt „Rheinort“ statt.

19.01 Uhr: Das Ordnungsamt informiert die betroffenen Menschen gerade per Lautsprecherdurchsagen.

18.43 Uhr: Nach Angaben der Stadt wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Bombe zeitnah, unmittelbar nach der Evakuierung der Anwohner entschärfen.

18.42 Uhr: Wegen der Größe der Bombe ist eine Evakuierungszone von 250 Metern um die Fundstelle erforderlich. 76 Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen. Auch die Brücke der Solidarität für die Entschärfung gesperrt gesperrt.

In dem Bereich von 250 bis 500 Metern um den Fundort ist aus Sicherheitsgründen ein zivilschutzmäßiges Verhalten notwendig. Die Menschen sind aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein. Ein Aufenthalt im Freien ist nicht gestattet.

