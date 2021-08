Literatur „Literatour“ macht Station auf dem Neumarkt in Ruhrort

Duisburg. Das Ruhrgebietsfestival „Literatour 100“ bringt nachmittags Tonio Schachinger und abends Sigi Domke und Michael Hüter nach Duisburg-Ruhrort.

Das Ruhrgebietsfestival „Literatour 100“ macht am Samstag, 7. August, mit zwei Veranstaltungen Station auf dem Neumarkt in Ruhrort. Um 15.30 Uhr liest Tonio Schachinger aus seinem Debüt-Roman „Nicht wie ihr“, der 2019 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand. Er handelt von Ivo, der schon immer wusste, dass er besonders ist: cool, talentiert, attraktiv. Jetzt ist er einer der bestbezahlten Fußballer der Welt, fährt einen Bugatti, hat eine Ehefrau und zwei Kinder, die er über alles liebt. Doch als seine Jugendliebe Mirna ins Spiel kommt, gerät das sichere Gerüst ins Wanken.

Abends wird’s lustig auf dem Neumarkt in Ruhrort

Eine lustige Lesung mit Ruhrgebietsschriftsteller Sigi Domke und Michael Hüter beginnt dann um 19.30 Uhr. Während Autor Sigi Domke aus seinen Werken liest, zeichnet Karikaturist Michael Hüter simultan dazu. Es ist die Kurzform, die hier vorherrscht, sowohl, was die ausgewählten Texte anbelangt, als auch die Geschwindigkeit, mit der Michael Hüter seine Bilder entstehen lässt, die die vorgetragenen Geschichten illustrieren. Am Ende kann man, mit ein wenig Glück, einen echten Hüter mit nach Hause nehmen.

Sigi Domke, im Ruhrgebiet lebender Schriftsteller, legte nach vielen vergnüglichen Streifzügen durch literarische Kurzformen mit „Pinkelpausen und Tai-Chi“ inzwischen zwei Romane vor. Bekannt ist er ebenfalls durch seine Ruhrgebietskomödien („Freunde der italienischen Oper“, „Die Ruhrrevue“, „Ronaldo und Julia“) sowie die Arbeit für „Herbert Knebels Affentheater“.

Karten (jeweils 12 Euro) gibt es noch an der Tageskasse im Projektladen Das PLUS am Neumarkt ab 12.30 Uhr.

