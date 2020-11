Der Lions Club Duisburg-Concordia verkauft in der Vorweihnachtszeit Adventskalender für den guten Zweck.

Weihnachtsaktion Lions in Duisburg verkaufen Adventskalender für guten Zweck

Duisburg. Der Lions Club Duisburg-Concordia verkauft 8000 Adventskalender für den guten Zweck. Den Käufern winken Gewinne – vom Auto bis zur Reise.

Der Lions Clubs Duisburg-Concordia verkauft in der Vorweihnachtszeit 8000 Sport-Adventskalender für den guten Zweck. Der Erlös aus dem Verkauf kommt sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Duisburg zugute.

Hinter den Türchen verstecken sich insgesamt 298 Preise, die laut dem Lions Club einen Gesamtwert von 44.400 Euro haben. Den Glückspilzen mit der richtigen Losnummer winken etwa ein Auto, ein Fahrrad, ein Fernsehgerät oder etwa Reise- und Hotelgutscheine, berichtet Annegret Angerhausen-Reuter, Präsidentin des Lions Club Duisburg-Concordia.

Reinerlös für Bolzplätze und sportpädagogische Angebote für Kinder

Mit dem Verkauf der Adventskalender, die seit 2013 jährlich angeboten werden, konnten in der Vergangenheit diverse Projekte realisiert werden: So wurden im gesamten Stadtgebiet neun Bolzplätze – in Kooperation mit den Wirtschaftsbetrieben und dem Jugendamt der Stadt Duisburg – revitalisiert.

Darüber hinaus werden durch den Reinerlös des Kalenderverkaufs auch sport- und erlebnispädagogische Angebote sowie Sprachförderung möglich – in diesem Jahr etwa bei den Bildungslotsen für Duisburg e.V., im Jugendzentrum Einstein von OfJu e.V. – Offene Jugendarbeit in Duisburg-Neumühl sowie im Blauen Haus in Hochfeld .

Lions-Sport-Adventskalender: Preis und Verkaufsstellen

Die Kalender werden zu einem Preis von fünf Euro verkauft und sind in rund 20 Verkaufsstellen erhältlich – so etwa bei der Mayerschen Buchhandlung, Galeria Kaufhof oder der Touristen-Information. Wer wissen will, ob er mit seinem Kalender gewonnen hat, erfährt das ab dem 1. Dezember auf der Internetseite: www.lions-sport-adventskalender.de . Dort gibt es auch weitere Informationen zur Aktion.