Lions-Club: Auto mit dem Sport-Adventskalender zu gewinnen

Duisburg. Attraktive Hauptpreise, darunter ein Auto, gibt es beim Sport-Adventskalender des Lions-Clubs Duisburg Concordia. Wen die „Löwen“ unterstützen.

Der Lions-Club Duisburg Concordia präsentiert den 9. Sport-Adventskalender. Auch diesmal warten demnach wieder attraktive Hauptgewinne – darunter ein Auto, ein Mitsubishi Space Star, eine zehntägige Flugreise für zwei Personen nach Kreta, Fernsehgeräte und Laptops. Insgesamt verstecken sich Preise im Gesamtwert von 46.720 Euro hinter den 24 Türchen.

Der Erlös aus dem Kalenderverkauf wollen die Lions nutzten, um den Kinder- und Jugendsport in Duisburg außerhalb von Vereinen zu fördern sowie Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien zu unterstützen. In Kooperation mit dem Jugendamt und den Wirtschaftsbetrieben sollen beispielsweise Bolzplätze instand gesetzt werden.

Lions-Club Duisburg Concordia: Sport-Adventskalender und Weihnachtsbaumverkauf

Der Sport-Adventskalender bildet nach Angaben der Lions gemeinsam mit dem Weihnachtsbaumverkauf, der diesmal am 11. Dezember von 11 bis 16 Uhr erstmals mit einem kleinen Weihnachtsmarkt an der Meidericher Straße 6-8 in Duissern stattfindet, den Abschluss eines ereignisreichen Lionsjahres. „Trotz widriger Rahmenbedingungen konnten wir eine Menge auf die Beine stellen“, berichtet Annegret Angerhausen-Reuter, amtierende Präsidentin des Lions Clubs Duisburg-Concordia.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Zu den bedachten Organisationen zählten die „LebensRäume für Menschen in Duisburg“, die „City-Wärme“, die „Duisburger Tafel“ und das „Blaues Haus“. Darüber hinaus erhielt „OfJu e.V. - Offene Jugend-arbeit in Duisburg-Neumühl“ während der Pandemie eine Zuwendung von insgesamt 22.500 Euro. Außerdem wurden Bücher im Wert von rund 75.000 Euro in Kooperation mit der „Selbst.Los! Kulturstiftung“ an 27 Duisburger Kindergärten und Grundschulen übergeben. Auch zwei Bolzplätze in Hamborn (Weberstraße) und Hochemmerich (Karolastraße) haben die Lions wieder bespielbar gemacht.

Schulen profitieren vom „Digitalisierungsprojekt“

Neu ist das „Digitalisierungsprojekt“, für das bereits rund 70.000 Euro eingeworben sowie 350 WLAN-Ports und Sticks angeschafft werden konnten. Profitiert haben bislang davon unter anderem das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Duisburg-Marxloh sowie das Mercator-Gymnasium im Duisburger Dellviertel.

Der Sport-Adventskalender hat eine Auflage von 8000 Stück und ist zum Preis von jeweils 5 Euro zum Beispiel in der Mayerschen Buchhandlung und Tourist Information Duisburg erhältlich. Einen Film über die Aktivitäten der Lions gibt es auf https://youtu.be/smfzAUzCfGI

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg