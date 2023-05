Polizei und Rettungswagen rückten am Freitag zu einem Unfall in Walsum-Vierlinden aus.

Polizei-Einsatz Linksabbieger-Unfall in Walsum: Zwei Personen verletzt

Duisburg. Bei dem Versuch, links abzubiegen, sind zwei Autos in Duisburg-Walsum kollidiert. Laut Polizei wurde dabei auch eine Ampel beschädigt.

Zwei Autos sind am Freitagabend in Duisburg-Vierlinden ineinander gekracht. Nach Angaben der Leitstelle der Polizei kam es gegen 21.41 Uhr zu dem Unfall auf der Kreuzung Bahnhofstraße und Canarisstraße, weil einer der Beteiligten links abbiegen wollte und dabei in das entgegenkommende Fahrzeug fuhr. Dabei wurde auch eine Ampel beschädigt.

Zwei Personen sind mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

