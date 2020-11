Die Stadt Duisburg hat eine Häufung von Corona-Fällen in Duisburg-Marxloh und -Hochfeld bestätigt.

Corona Linke kritisiert Artikel über Corona in Marxloh und Hochfeld

Duisburg. Die Linke kritisiert unsere Berichterstattung über Corona in Hochfeld und Marxloh. Die Stadt hatte eine neue Häufung in den Vierteln bestätigt.

Die Ratsfraktion der Duisburger Linken hat in einer Pressemitteilung die Berichterstattung dieser Redaktion über eine Häufung von Corona-Fällen in den Stadtteilen Hochfeld und Marxloh kritisiert. Die Stadt Duisburg hatte auf Nachfrage unserer Redaktion erhöhte Infektionszahlen in den beiden Stadtteilen in der jüngeren Vergangenheit bestätigt. In den Monaten zuvor hatte das Amt für Kommunikation wie mehrfach berichtet darauf verwiesen, dass sich das Infektionsgeschehen über alle Duisburger Stadtteile hinweg verteile und der Krisenstab keine Kenntnis von Infektionsketten in bestimmten Vierteln habe.

„In der Presse werde der Eindruck vermittelt, dass Migrant*innen die Infektionsschutzregeln missachteten“, bemängelte die Linkspartei und prangert eine „Diskriminierung benachteiligter Stadtteile“ an. Reporter unserer Redaktion hatten bei Rundgängen über die Weseler Straße am 30. und 31. Oktober beobachtet, dass etwa die Hälfte der Passanten den Mund-Nasen-Schutz gar nicht oder falsch trug. Anwohner hatten dies ebenfalls berichtet.

Linken-Politiker: Infektionszahlen in Marxloh und Hochfeld haben soziale Ursachen

Zu diesem Zeitpunkt sei die straßenweise Maskenpflicht gerade erst eingeführt worden, erklärte der integrationspolitische Sprecher der Linken, Mirze Edis. „Weder waren zu diesem Zeitpunkt schon Warnschilder installiert worden, noch konnten in der kurzen Zeit die Bewohner*innen unterschiedlichster Herkunft in den jeweiligen Sprachen informiert werden“, wird er zitiert. In Duisburg gilt die Maskenpflicht auf Einkaufsstraßen seit dem 22. Oktober.

Nach Ansicht von Mirze Edis haben die erhöhten Infektionszahlen in Hochfeld und Marxloh „in der Regel soziale Ursachen“. Diesen Zusammenhang thematisieren auch die kritisierten Artikel unserer Redaktion. So hatten Integrationshelfer Armut, Sprachbarrieren und geringe Teilhabe als Gründe für ein erhöhtes Corona-Risiko ausgemacht.

