Linke kritisieren Polizei für Passivität bei Corona-Demo

Duisburg. „Hier wird mit zweierlei Maß gemessen“, kritisiert die Duisburger Linke den Polizeieinsatz bei der Demo der Corona-Skeptiker vor dem Rathaus.

Die Linke in Duisburg kritisiert den Einsatz der Polizei bei der Kundgebung von Masken-Gegner Bodo Schiffmann vor dem Rathaus am Montagabend.

Die Einsatzleitung der Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten nicht darauf reagiert, dass sich etwa 200 Corona-Skeptiker ohne Masken und Abstand zueinander versammelt hatten. Normalerweise hätten solche Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung Bußgeldverfahren zur Folge. „Hier wird mit zweierlei Maß gemessen“, meint Julien Gribaa, stellvertretender Sprecher des Kreisverbandes.

Die Frage sei, so Gribaa, warum bei der Kundgebung am Montagabend nichts von der konsequenten Umsetzung der Schutzmaßnahmen zu sehen war, wie sie zuletzt Oberbürgermeister Sören Link angekündigt hatte. Die ausgebliebe Reaktion der Polizei sorge „verständlicherweise für Unmut und Unverständnis“ in der Bevölkerung.

„Die Einhaltung der Maßnahmen, die ja auch mit sehr vielen Einschränkungen im Leben verbunden ist, ist für viele Menschen ohnehin sehr schmerzhaft. Wenn wir wollen, dass alle Menschen die Regeln ernstnehmen und sich an sie halten, dann müssen wir auch in allen Bereichen konsequent die Maßnahmen durchsetzen“, fordert Gribaa für Die Linke.

In Dortmund und Fulda waren die Kundgebungen der „Corona-Infotour“ wegen der Verstöße abgebrochen worden.

