„Light For Peace“ im Landschaftspark: Zeichen gegen Krieg

In Duisburg erstrahlen die Mercatorhalle und Teile des Landschaftsparks Nord mit Lichtinstallationen in den Farben des Friedens. Das teilt die Stadttochter Duisburg Kontor mit, die sich an der Aktion „Light For Peace“ am Abend des 3. März beteiligt. Mit der Initiative möchte die Veranstaltungsbranche ein gemeinsames Zeichen gegen Krieg und für den Frieden setzen.

„Als Veranstalter ist es geradezu unsere Kernaufgabe, Sichtbarkeit zu erzeugen“, sagt Geschäftsführer Uwe Kluge. An diesem Abend werden Veranstaltungshäuser, Eventlocations, Theater und Bühnen, Unternehmenssitze und ausgewählte Orte in der Schweiz, Österreich und Deutschland für zwei Stunden in den Regenbogenfarben des Friedens leuchten.

Damit wird die Veranstaltungsbranche auf allen Wegen ein eindeutiges und internationales Symbol durch Europa und in die Welt senden. „Die Veranstaltungsbranche steht für friedliches Miteinander, für Kommunikation, Dialog und Freundschaft, für das Gegenteil von Krieg und Gewalt. Und das müssen und wollen wir zeigen“, erklärt Mitgeschäftsführer Christoph Späh.

