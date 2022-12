Lieferando: Das sind die beliebtesten Duisburger Imbisse

Der Lieferdienst Lieferando sucht das beliebteste Restaurant der Plattform in verschiedenen Städten und Kategorien. (Symbolbild)

Duisburg. Lieferando sucht Duisburgs beliebtesten Imbiss. In einer Vorauswahl haben sich zehn Gastronomen qualifiziert, darunter allein fünf Pizzerien.

Die meisten Restaurants inklusive Speisekarte auf einen Blick in der App, bestellen und bezahlen – viele nutzen den Lieferdienst Lieferando. Bei den „Lieferando Awards“ sucht das Portal nun nach den beliebtesten Liefer-Restaurants in verschiedenen Städten und Kategorien. Die beliebtesten zehn Gastronomen des Dienstes in Duisburg stehen schon fest.

Die Vorauswahl zeigt: Duisburger bestellen besonders gerne Pizza über Lieferando. Mit den Pizzerien „Iliriani“ aus Marxloh, „Er & Ni“ aus Mündelheim, „Fat Tony“ aus Obermeiderich, „Universität“ aus Neudorf und „Portofino“ aus Dellviertel haben es gleich fünf klassische Pizza-Restaurants in die Top Ten geschafft. Hinzu kommen „Ottoman’s Burger, Pizza & Döner“ aus Marxloh, „Adana Döner“ aus Ruhrort und „Herzog Pizza, Döner & Co“ aus Vierlinden mit einem gemischten Fast Food-Angebot.

Bestes Lieferando-Restaurant in Duisburg: Nutzer können abstimmen

Nur zwei der zehn beliebtesten Restaurants liefern keinen Burger oder Döner und auch keine Pizza: Das griechische Restaurant „Poseidon“ aus Bergheim und das chinesische Restaurant „Nan“ aus der Innenstadt wurden nominiert.

Noch bis Ende des Jahres können Nutzer auf der Internetseite von Lieferando abstimmen, welches bei Lieferando registrierte Restaurant ihrer Meinung nach das beste ist. Der Sieger wird im Februar 2023 bekannt gegeben. Die Restaurants können eine Trophäe, eine bessere Sichtbarkeit auf der Plattform sowie Gutscheine und Fan-Artikel gewinnen.

Die Vorauswahl hat Lieferandos Dach-Unternehmen „Just Eat Takeaway“ selbst getroffen. Dafür habe es laut Internetseite Kriterien wie Bestellungen und Umsatz pro Tag berücksichtigt, aber auch Faktoren wie die Anzahl an einmaligen und wiederkehrenden Kunden sowie die Bewertungen.

