Liebesfalle: Betrügerin betäubt Senior und räumt Tresor leer

Die Liebesschwindlerin erschlich sich über Wochen hinweg das Vertrauen des Seniors vom Kalkweg, bis sie zuschlug. Die Polizei Duisburg fragt: Wer hat in Wedau Verdächtiges beobachtet?

Duisburg. Ein Senior in Duisburg ist auf einen Liebesschwindel reingefallen: Wie die Betrügerin ihn bezirzte und ausraubte – Details und Fahndungsinfos.

Ein Mann aus Duisburg ist Opfer einer perfiden „Love Scamming“-Masche geworden. Die Täterin pirschte sich nicht im Internet an ihr Opfer heran, sondern in Wedau: Die flüchtige Frau hat dem dort lebenden Senioren über Wochen vorgespielt, in ihn verliebt zu sein – um dann seinen Tresor auszuräumen.

Der aufwendige Schwindel begann laut Polizei Mitte August. Der am Kalkweg lebende Senior war mit seinem Hund im Garten, als ihn die Fremde ansprach. Ein etwa 15-jähriger Junge begleitete sie, er soll eine Behinderung haben. Über den Hund entwickelte sich ein Gespräch, das im Haus fortgesetzt wurde.

Stark geschminkt und schick gekleidet: Betrügerin quetschte arglosen Senior aus

Einige Tage darauf – am Abend des 19. August – stand die Frau plötzlich erneut vor der Tür. Sie war auffallend stark geschminkt und schick gekleidet. Sie trank mit dem Hausherrn Wein, die beiden machten sich Komplimente. Gegen 23 Uhr verließ sie das Haus, wurde wohl von einem Autofahrer abgeholt.

Nach einigen Telefonaten klingelte sie am Samstag, 26. August, wieder am Kalkweg: „Unter einem Vorwand ließ sie sich vom arglosen Senior seinen Tresor und den dazugehörigen Schlüssel zeigen“, erklären die Ermittler vom Kriminalkommissariats 13. „Nach und nach erschlich sich die Frau weiter das Vertrauen des Unwissenden.“ Und sie bat ihr Opfer darum, niemandem von ihr zu erzählen.

Opfer mit K.-o.-Trop­fen ausgeschaltet

Am Samstag, 2. September, stand sie gegen 20 Uhr erneut unangemeldet vor der Tür. Auch bei diesem vierten Treffen im Wohnhaus gab es Wein. Die Frau nutzte nach derzeitigem Ermittlungsstand wohl einen unbeobachteten Moment, um dem ihr zugeneigten Senior K.-o.-Trop­fen ins Getränk zu mischen.

Der betrogene und ausgeraubte Senior wohnt am Kalkweg in Duisburg-Wedau. Die Betrügerin verschaffte sich geschickt Zutritt in sein Haus. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

In der Folge wurden Schmuck und Bargeld aus dem Tresor geraubt, kurz darauf war die Frau spurlos verschwunden. Erst einige Tage später bemerkte der Senior, dass sein Tresor leer geräumt worden war – und erkannte, dass er einer Liebesschwindlerin auf den Leim gegangen war.

Zur Höhe des Schadens und zu den Lebensumständen des Opfers macht die Polizei keine näheren Angaben.

Betrügerin: etwa 60 Jahre alt, mit Pferdeschwanz und akzentfreiem Deutsch

Laut Zeugenangaben ist die Frau etwa 60 Jahre alt, sehr gepflegt und etwa 1,70 Meter groß. Sie soll dunkle, kinn- bis schulterlange Haare mit hellen Strähnen haben, die sie meist zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Sie soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Die Fahnder bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0203 2800. Besonders interessiert sie, ob jemandem zwischen Mitte August und Anfang September eine solche Frau auf dem Kalkweg – in der Nähe zur Straße Tilsiter Ufer – aufgefallen ist. Hat jemand ein verdächtiges Fahrzeug gesehen, in das die Liebesschwindlerin an den Wochenenden eingestiegen ist?

Polizei Duisburg appelliert an Opfer: Nicht aus Scham schweigen

Wegen des aktuellen Falls appelliert die Polizei Duisburg an Betrogene, nicht aus Scham zu schweigen: „Um Serien oder Zusammenhänge – auch überregional agierender Täter – feststellen zu können, ist es wichtig, dass Anzeige erstattet wird.“ Mit jeder Meldung an die Polizei steige die Wahrscheinlichkeit, Betrüger zur Rechenschaft ziehen zu können.

