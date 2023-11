Lichtermarkt-Spektakel: Duisburg jagt verrückten Weltrekord

Duisburg. Duisburg ist bald wieder im Weltrekordfieber: Auf dem Lichtermarkt soll das nächste verrückte Ding gelingen. Das sind die neuen Rekordpläne.

Der Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord wird 2023 wieder Schauplatz eines verrückten Rekordversuchs: In der Gießhalle soll für drei Tage das größte, aufrecht stehende Stofftier der Welt zu bewundern sein. Das verkündet das Duisburger Touristikunternehmen Schauinsland-Reisen, Mitveranstalter und Namenssponsor des beliebten Kunsthandwerksmarkts.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Geplant ist ein drei Meter großer Katta. Das madagassische Tier ist das Maskottchen des Reiseveranstalters und soll inmitten einer für Besucher begehbaren Kuscheltierwelt entstehen. Die Gäste des Marktes können so „eine Reise durch verschiedene Länder“ erleben, verspricht Andreas Rüttgers, Touristik-Chef bei Schauinsland-Reisen. Ob der Weltrekordversuch gelingt, entscheidet am Freitag, 1. Dezember, gegen 17.30 Uhr das „Rekord-Institut für Deutschland“ vor den Augen der anwesenden Zuschauer. Dann wird Rekordrichter Olaf Kuchenbecker genau hinschauen und das Resultat verkünden.

Nicht der erste Weltrekordversuch auf dem Lichtermarkt

Womöglich wird dann die nächste Bestleistung verkündet, die die Duisburger Touristiker mit dem Hang für verrückte Weltrekorde in die Stadt an Rhein und Ruhr lotsen. So wuchs im vergangenen Jahr die größte Sandburg aus Legosteinen auf dem Lichtermarkt in die Höhe – mit 600.000 verbauten Steinen.

Ein echtes, körniges Exemplar entstand 2017 im Landschaftspark. Mit 16,68 Meter überragte die Rekord-Burg aus Sand zu jener Zeit den bisherigen Bestwert. 2018 folgte auf dem Lichtermarkt die größte Eisliege der Welt, die mit sechs Metern Länge und 3,59 Metern Breite eine neue globale Bestmarke aufstellte. 2019 ging es bei dem Rekordversuch auf dem Lichtermarkt in die Tiefsee: Duisburg schaffte den Weltrekord für das größte Unterwassertier aus Luftballons. Für die bunte Riesenkrake wurden 12.450 Ballons verbaut.

Eine Riesenkrake aus Luftballons: Dieser Weltrekord gelang 2019 im Landschaftspark Duisburg-Nord. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Lichtermarkt in Duisburg: Tickets im Vorverkauf

Die achte Ausgabe des Lichtermarkts findet vom 1. bis 3. Dezember statt. Aufgrund des Andrangs in den vergangenen Jahren wird die dafür vorgesehene Fläche im Landschaftspark Nord erweitert, teilen die Veranstalter mit. Auch die Zahl der Aussteller und Ausstellerinnen soll steigen – von 100 auf 120 Stände.

Präsentiert wird vor der Kulisse des ehemaligen Hüttenwerks und im Gebläsehallenkomplex ausgewähltes Kunsthandwerk, darunter etwa Holz- und Stoffarbeiten sowie Schmuck. Auch Honig-, Öl-, Likör- oder Gewürzkreationen soll es geben. In der Gießhalle verspricht Schauinsland-Reisen zudem eine Tombola. Der Erlös geht an den gemeinnützigen Verein Zebrakids. Für Kinder soll es außerdem ein Puppentheater geben.

Der Lichtermarkt lockt 2023 mit 120 Ständen in den Landschaftspark nach Duisburg. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. Erwachsene zahlen 6,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahre erhalten freien Eintritt. Die Tickets sind unter www.lichtermarkt.ruhr, im Besucherzentrum des Landschaftsparks oder an der Tourist-Information (Königstraße 86) erhältlich. Während des Lichtermarkts gibt es eine Tageskasse auch am Eingang. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass für den gesamten Veranstaltungsbereich – Außengelände, Gebläsehalle und Gießhalle – ein Ticket erforderlich ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg