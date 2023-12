Lichtermarkt eröffnet – Stofftier holt Rekord nach Duisburg

Duisburg Duisburg hat einen Rekord mit Kuschelfaktor: Auf dem Lichtermarkt können Besucher eine Stofftierwelt begehen. So ist das Event gestartet.

Seit 17.44 Uhr am Freitag ist es amtlich: Duisburg hat den nächsten verrückten Weltrekord. Auf dem Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord können Besucher noch bis Sonntag das größte, aufrecht stehende Kuscheltier der Welt bewundern. Exakt 3,15 Meter misst der große Katta mit seinem unverwechselbaren quergestreiften Schwanz. „Der Rekord ist bestätigt“, verkündet Laura Kuchenbecker, Rekordrichterin beim Rekord-Institut für Deutschland, nachdem sie mit einem Maßband das Ergebnis vor den Augen der anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer überprüft hat.

In der Gießhalle ist rund um den Katta eine Kuscheltierwelt entstanden. Nach Duisburg geholt haben den Bestwert wieder die Touristiker von Schauinsland-Reisen. Der Rekord ist zwar gelungen, im Vergleich zu der Burg aus 600.000 Steinen und der bunten Riesenkrake aus 12.450 Luftballons ist das Ergebnis in diesem Jahr aber nicht ganz so spektakulär wie in den Vorjahren.

Dass der Rekord in diesem Jahr „etwas anders“ ist, sagt auch Andreas Rüttgers, Touristik-Chef bei Schauinsland-Reisen. Das Besondere aber für ihn: Anders als in den Vorjahren ist der Rekord für Besucher erlebbar. Die Gäste „sind mittendrin“. Die Besucher können durch die Kuscheltierwelt laufen. „Für Kinder ist es toll, so Teil des Weltrekords zu sein“, sagt Rüttgers bei der Eröffnung.

Die Besucher laufen in der Gießhalle durch eine Dschungel-Szenerie und können verschiedene Tiere entdecken. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Lichtermarkt in Duisburg: 350 Kuscheltiere und eine Weltreise

In acht Tagen ist in der Gießhalle tatsächlich eine liebevoll gestaltete Fantasiewelt entstanden. 350 Kuscheltiere gibt es in der begehbaren Ausstellung, mit denen die Besucher eine kleine Weltreise erleben können. Giraffen, Elefanten und Löwen entführen die Gäste zu einer tierischen Safari auf den afrikanischen Kontinent. Getreu der Fantasie sind die Größenverhältnisse auf den Kopf gestellt, denn der Katta, der die Besucher auf die Insel Madagaskar bringt, überragt an diesem Wochenende natürlich alle Tiere. Zwei Monate hat die Herstellung des Stofftiers gedauert.

„Aber das ist doch nicht das größte Stofftier der Welt?“, fragt eine Besucherin, die die Gießhalle am Freitagabend betritt. Nein, es ist das größte, aufrecht stehende Stofftier der Welt. So genau muss Duisburg schon sein. Für den größten Teddy der Welt haben die Bewohner einer mexikanischen Stadt im Jahr 2019 drei Monate gebraucht, um ein 20 Meter langes und vier Tonnen schweres Stofftier auszustopfen. Doch „Xonita“, so der Name der plüschigen Rekordhalterin, konnte im Gegensatz zum Duisburger Pendant nicht stehen, sondern lag auf dem Boden.

Lichtermarkt: 120 Stände warten bis Sonntagabend

Das Duisburger Reiseunternehmen bringt die Besucher in der Gießhalle auch nach Asien oder in die Karibik. Immer 30 Gäste zeitgleich können sich in der Kuscheltierwelt aufhalten. Die Planungen für den diesjährigen Weltrekord haben vor einem Jahr begonnen.

Eröffnet hat den schon am Freitagabend sehr gut besuchten Lichtermarkt Oberbürgermeister Sören Link. Die Veranstaltung im Landschaftspark genieße einen „enormen Zulauf“, so der OB. Insgesamt warten 120 Stände und somit so viele wie nie zuvor auf die Besucher.

In einem der weißen Pagodenzelte vor der prächtigen Kulisse des ehemaligen Hüttenwerks steht Ulrike Kittner. Die Duisburgerin stellt aus alten Jeans Taschen her. Die kleinen Exemplare starten bei 12 Euro. Seit mehreren Jahren bietet sie ihre Handarbeit nur im Internet sowie auf dem Lichter- und Sommermarkt an. Immer wieder ist sie von der Kreativität der anderen Händler und Händlerinnen „fasziniert“: „Hier gibt es so viel Handarbeit und Handwerk“, sagt die Händlerin.

Der Lichtermarkt in Duisburg hat im vergangenen Jahr 30.000 Besucher angelockt. Bei der diesjährigen Eröffnung war der Markt gut besucht. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

>> Lichtermarkt: Noch bis Sonntag geöffnet

Der Lichtermarkt geht noch bis zum 3. Dezember . Am Samstag hat der Kunsthandwerkmarkt in der Zeit von 13 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag gibt es von 11 bis 19 Uhr die Möglichkeit für einen Rundgang.

. Am Samstag hat der Kunsthandwerkmarkt in der Zeit von 13 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag gibt es von 11 bis 19 Uhr die Möglichkeit für einen Rundgang. Erwachsene zahlen für ein Ticket 6,50 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei. Die Tageskasse am Landschaftspark ist an den Veranstaltungstagen geöffnet.

