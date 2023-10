Lichtermarkt 2023 in Duisburg wird größer – das ändert sich

Duisburg. Der Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord wird 2023 größer als bisher. Was sich ändert und wie teuer Tickets sind. Infos im Überblick.

Die achte Ausgabe des Schauinsland-Reisen-Lichtermarkts in Duisburg findet vom 1. bis 3. Dezember 2023 statt. Aufgrund des Andrangs in den vergangenen Jahren werde die dafür vorgesehene Fläche im Landschaftspark Nord erweitert, teilen die Veranstalter mit. Auch die Zahl der Stände soll deutlich steigen – von 100 auf 120 Stände.

Die Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren vor der Kulisse des ehemaligen Hüttenwerks und im Gebläsehallenkomplex ausgewähltes Kunsthandwerk, darunter Holz-, Filz-, und Stoffarbeiten, Schmuckunikate oder Keramik- und Papeterie-Artikel. Dazu locken selbst gemachte Honig-, Öl-, Likör- oder Gewürzkreationen.

Lichtermarkt in Duisburg: Auch 2023 gibt es einen Weltrekordversuch

Gastronomische Stände mit deftigen und feinen Speisen, zum Beispiel Knödelvariationen oder Zimtschnecken, sollen im illuminierten Außenbereich zum Genießen einladen. Dazu habe man das Angebot um vegetarische oder vegane Speisen wie Veggie-Burritos oder Falafel ergänzt, teilt die Parkleitung mit.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Besonders empfehlen die Veranstalter das Adventscafé im Theatersaal. Bei italienischen Kaffeespezialitäten und Kuchen können sich Gäste vom Trubel des Markts erholen. Dazu erklingt festliche Bläsermusik vom „Gabrieli Quartett“.

Tradition beim Lichtermarkt ist ein Weltrekordversuch, den der Namenssponsor Schauinsland-Reisen präsentiert. Im vergangenen Jahr baute Lego-Fan Adrian Kniewald in der Gießhalle des Landschaftsparks eine Sandburg aus 600.000 Lego-Steinen. Welcher Rekord dieses Mal angepeilt wird, verraten die Veranstalter bislang noch nicht.

Der Lichtermarkt ist am 1. und 2. Dezember jeweils von 13 bis 21 Uhr geöffnet, am 3. Dezember von 11 Uhr bis 19 Uhr. Am Montag, 30. Oktober, startet der Ticket-Vorverkauf. Erwachsene zahlen für den Eintritt 6,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahre erhalten freien Eintritt. Die Tickets sind online unter www.lichtermarkt.ruhr oder im Besucherzentrum im Landschaftspark erhältlich, während des Lichtermarkts auch am Eingang.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass für den gesamten Veranstaltungsbereich – Außengelände, Gebläsehalle und Gießhalle – ein Ticket erforderlich ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg