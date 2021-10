Letzter Marina-Markt am Duisburger Innenhafen gut besucht

Duisburg. Der letzte Marina-Markt am Duisburger Innenhafen in 2021 lockt noch einmal zahlreiche Genießer an. Besucher genießen schönstes Herbstwetter.

„Kunst und Köstlichkeiten“ bietet der Marina-Markt traditionell am Duisburger Innenhafen. Bei schönstem Herbstwetter machten sich zahlreiche Besucher auf den Weg, um in der Sonne zu schlemmen oder das eine oder andere kunsthandwerkliche Unikat zu erstehen.

Weihnachten kann kommen: Walter Witte verkauft seine selbst gemachten Holzarbeiten am Innenhafen. Foto: Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Da gibt es wärmende Pullover von Stahlkind zu erstehen, Wohltätigkeitsschokolade von der Tafel, allerlei Schmuck und Porzellan, das an den vergangenen Urlaub erinnert. „Heute ist aber auch was los“, begrüßt ein Duisburger einen alten Bekannten. Der kontert: „Klar, bevor es wieder usselig wird.“

Erster Duisburger Marina-Markt für den 17. April geplant

Mitarbeiter von Duisburg Kontor verteilen derweil Äpfel und kündigen schon die neuen Termine für 2022 an: Der erste Markt ist für den 17. April geplant. Weiter geht’s dann etwa am 8. Mai, 12. Juni und 10. Juli. Wer so lange nicht warten will, hofft, den einen oder anderen Händler auf dem Weihnachtsmarkt wieder zu sehen.