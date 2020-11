Es sind drastische Reaktionen, die die Verantwortlichen beim MSV Duisburg nachdenklich stimmen sollten: Der Drittligist stellt mit Gino Lettieri einen neuen, alten Trainer vor – doch statt Aufbruchstimmung im Umfeld, laufen die Fans Sturm, sprechen sogar von der Kündigung ihrer Mitgliedschaften.

Der Verein droht in diesen Novembertagen, sein höchstes Gut zu verspielen: die Anhänger. Die Entfremdung ist ein Prozess, der viele Gesichter hat. Dafür, dass die Fans ihrer Mannschaft seit März im Stadion und bei Trainingseinheiten an der Westender Straße nicht mehr nahe sein können, können die Entscheider im Club nichts. Aber: Ohne das Stadionerlebnis gehen auch Emotionen und Bindung verloren. Die sportliche Talfahrt samt verpasste Rückkehr in die Zweite Liga ist ein weiterer Faktor, der die Beziehung zu den kritischen, aber leidensfähigen MSV-Anhängern belastet.

Der MSV Duisburg wählt mit Gino Lettieri eine riskante Lösung

Statt mit einem frischen, jungen Gesicht in dieser Gemengelage für Hoffnung auf bessere Zeiten zu sorgen, wählt der MSV bei der Trainersuche nun aber eine riskante Lösung: Sportdirektor und Legende Ivo Grlic holt Gino Lettieri zurück. Einen Trainer, der in Duisburg trotz des Aufstiegs 2015 offenbar im Fanlager keinen Kredit hat. Als er mit den „Zebras“ 2015 in die Zweite Liga zurückkehrte, feierten die Anhänger Spieler wie Branimir Bajic, Kingsley Onuegbu. Lettieri musste nur wenige Monate später gehen. Mit Blick auf die Reaktionen wird ganz deutlich: Viele Anhänger behielten ihn nicht in guter Erinnerung. Werfen ihm auch nach der erneuten Verpflichtung Arroganz und fehlende Fan-Nähe vor.

Für Trainer, Sportdirektor und Spieler bleibt für einen Schulterschluss nun nur eine einzige Möglichkeit: Erfolge auf dem Platz. Dass die Fans auch in widrigen Zeiten zu ihrem MSV stehen, haben sie nach dem Lizenzentzug 2013 bewiesen. Einen solchen Zusammenhalt möchte man dem Club, der deutschlandweit das Außenbild Duisburgs mitprägt, nun auch wünschen. Anzeichen für einen vergleichbaren Effekt, gibt es derzeit aber keine.