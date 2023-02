Duisburg. Die nächste „Let’s Dance“-Staffel mit vielen Promis steht bevor. Wir verraten: Das ist der Mann hinter der berühmten Stimme aus der RTL-Show.

Wenn sich ab dem 17. Februar wieder zahlreiche Prominente in der RTL-Show „Let’s Dance“ aufs TV-Tanzparkett wagen, darf er nicht fehlen: Patrick Linke ist die ebenso markant-sonore wie beliebte Stimme aus dem Off. Er sagt die Tanzpaare an und bittet die Jury um ihre Bewertungen. Was viele nicht wissen: Der 52-Jährige ist seit seiner Geburt mit Duisburg verbunden.

„Ich bin in Marxloh groß geworden“, erzählt Patrick Linke. „Als ich fünf war, sind meine Eltern mit mir zwar nach Trier gezogen. Mein Vater hat bei Michelin gearbeitet und musste aus beruflichen Gründen dorthin. Aber meine Großeltern haben wir über viele Jahre regelmäßig in Marxloh besucht.“

Let’s Dance: Patrick Linke, die markante Stimme der RTL-Show, ist in Duisburg geboren

Er habe an diese Zeit sehr schöne Erinnerungen. Bilder gehen ihm durch den Kopf, die er unwiederbringlich mit seiner alten Heimat verbindet. Vom Opa, wie er im Haus an der Grillostraße mit Kissen am Fenster sitzt und rausguckt. Linke denkt an die vielen sonntäglichen Frühshoppen in der Kneipe mit Vater, Opa und Onkel. Die Herren mit Soleiern zum Bier und der kleine Patrick am Spielautomaten. „Opa hat mich auch zum Bolzplatz um die Ecke mitgenommen.“

Er ist bei der RTL-Show „Let’s Dance“ die markante Stimme aus dem Off: Patrick Linke, geboren in Duisburg. Foto: Linke

Linke verbindet mit Duisburg zudem ganz spezielle Gerüche. Sei es die Mettwurst auf die Hand beim Markt in Marxloh oder der Braten, den die Oma gerne mit Klößen kredenzte. „Und den Duft der Mohnbrötchen, die es in der Bäckerei ganz in der Nähe meiner Großeltern gab, habe ich heute noch in der Nase“, erzählt der 52-Jährige.

Vor vier Jahren noch mal in Marxloh

Längst hat er keine Anlaufstelle mehr in Duisburg, nur noch eine Tante in Dinslaken. „Vor vier Jahren war ich aber noch mal in Marxloh“, erzählt Linke. „Die Gelegenheit ergab sich, weil ich einen Termin bei einer befreundeten Ärztin in Mülheim hatte. Danach bin ich in die Grillostraße gefahren, hab mich in aller Ruhe umgeschaut und Fotos gemacht. Manchmal gönne ich mir solche sentimentalen Momente.“

Und dies in der Regel ganz unbehelligt. Das ist der Vorteil für alle, die nicht vor, sondern hinter der Kamera arbeiten. „Es kann zwar manchmal passieren, dass jemandem meine Stimme bekannt vorkommt, aber das ist doch eher selten“, sagt Linke und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Mit meiner professionellen Sprechstimme bestelle ich an der Käsetheke ja auch nicht 200 Gramm Gouda...“ Wobei das durchaus interessant wäre.

Werbespots im Radio

Dass der 52-Jährige heute zu den bekanntesten Stimmen in Funk und Fernsehen gehört, „hat sich irgendwann so ergeben“, sagt er. „Ich habe erst in Karlsruhe Deutsch und Erdkunde auf Lehramt studiert, das Studium aber abgebrochen. Ich hatte viel mehr Lust, im Radio zu arbeiten.“ Anfangs bei Radio Merkur, einem früheren lokalen Sender in Rastatt.

„Ich habe dort mein Volontariat gemacht, moderiert, dann auch Werbespots gesprochen“, erzählt Linke. „So sind dann ein regionaler Fernsehsender und nach und nach immer mehr Leute auf mich aufmerksam geworden.“

Erfolgreich mit einem Kochbuch-Podcast

1998 ruft plötzlich RTL an. Seitdem ist er die Stimme des privaten Fernsehsenders – aber nicht ausschließlich. „Ich arbeite ja zum Beispiel auch für ProSieben oder die ,heute show’ im ZDF“, so der gebürtige Duisburger. Er hat mit dem RTL-Kollegen Gregor Wagner einen erfolgreichen Kochbuch-Podcast und ist zudem in diversen Werbespots zu hören.

Linke würde nach eigenen Angaben gerne mal einen tollen Schauspieler synchronisieren, sei aber auch so sehr glücklich in seinem Job. „Er ist so wunderbar facettenreich und ich kann ihn überall ausüben“, sagt der 52-Jährige, der übrigens auch die Stimme des Inselradios auf Mallorca ist. Er ist ein großer Fan der Baleareninsel, verbringt dort „je nach Lust und Laune“ viel Zeit im Jahr.

Ansonsten lebt er in Köln, wo demnächst wieder die Let’s-Dance-Shows live produziert werden. In der Tanzjury sitzt mit Joachim Llambi ein enger Freund, der ebenfalls gebürtiger Duisburger ist. Linke: „Seine Mutter kommt dann gerne mal vorbei und bringt eine Marzipantorte mit.“ Und zwar nicht irgendeine, sondern stets von der Konditorei Dobbelstein. Dann schmeckt den beiden die alte Heimat besonders gut.

Auch ein gebürtiger Duisburger: Mit Joachim Llambi, dem strengen Juror in der RTL-Show „Let’s Dance“, ist Patrick Linke eng befreundet. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

>> LET’S DANCE: DUISBURG DOMINIERT IN DER NÄCHSTEN STAFFEL

