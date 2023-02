Let’s Dance: Das denkt Abdelkarim über „Bösewicht“ Llambi

Abdelkarim, Comedian aus Duisburg, spricht vor seiner Teilnahme an der RTL-Show „Let’s Dance“ über seine Tanzerfahrungen und über den bekannt strengen Juror Joachim Llambi.

Abdelkarim (41), Comedian aus Duisburg, wagt sich in die RTL-Show „Let’s Dance“. Der 41-Jährige nimmt ab 17. Februar an der 16. Staffel mit insgesamt 14 Prominenten teil (wir berichteten). Vor dem Start haben wir uns mit Abdelkarim über seine Beweggründe, Tanzerfahrungen und den bekannt strengen Juror Joachim Llambi unterhalten.

Warum machen Sie bei „Let’s Dance“ mit?

Ich bin ein großer Musikfan, aber ich habe noch nie getanzt. Das muss sich ändern. Und ganz ehrlich, gibt es einen besseren Ort, um mit dem Tanzen anzufangen, als „Let`s Dance!“? Ja, gibt es, aber da hab` ich Hausverbot.

Haben Sie sich die Show schon mal angeguckt, sind Sie gar Fan der Show?

„Let’s Dance“ ist einfach eine tolle Unterhaltungsshow. Die Zuschauer feiern die Tänze, sie fiebern mit, sie lachen, sie diskutieren leidenschaftlich über Jurybewertungen. Und obwohl es ums Tanzen geht, die Teilnehmer das ernst nehmen und so weit wie möglich kommen wollen, merkt man als Zuschauer, dass alle gemeinsam Spaß haben.

Welche Tanzerfahrungen haben Sie bisher gemacht? Und wann und wo?

Ich habe als Jugendlicher im Jugendzentrum bei einem Breakdance-Wettbewerb zugeguckt. Ganz ohne Erfahrung bin ich also nicht.

Gibt es Tänze, die Sie bereits beherrschen oder vielleicht sogar besonders gut?

Natürlich könnte ich jetzt eine lange und einordnende Antwort geben, aber ich zitiere lieber den Rapper DMX: „I don’t dance, I just move to the beat.“ („Ich tanze nicht, ich bewege mich nur zum Rhythmus“)

Was haben Sie sich für die Show vorgenommen?

Ich weiß, dass es eine große Herausforderung ist, und ich freue mich drauf. Spaß haben und auf meine Tanzpartnerin hören, darum wirds gehen. Und den Rocky-Modus aktivieren.

Wovor haben Sie mit Blick auf die Show den größten Respekt, vielleicht sogar Angst?

Tanzen ist ja für mich absolutes Neuland. Ich kann mir im Moment noch gar nicht vorstellen, wie ich mir die ganzen Tanzschritte merken soll. Und wenn ich mir die Tanzschritte im Training doch noch merken sollte, muss ich ja irgendwann auch noch in den Saal auf die Tanzfläche und Millionen Menschen schauen zu. Nächste Frage, bitte.

Joachim Llambi gilt bei „Let’s Dance“ als besonders strenger Juror. Was halten Sie von ihm?

Ein Mann für die klaren Ansagen. Nach seiner Bewertung weiß man sofort, was alles besser werden muss und ob es überhaupt noch Sinn hat, zu trainieren. Und wenn er aus Versehen mal lobt, weiß man, dass es wirklich gut war. Ich glaube, in einem Bollywoodfilm wäre Joachim Llambi der Bösewicht, der insgeheim eigentlich alle mag.

Llambi ist in Neudorf aufgewachsen – dort, wo Sie wohnen. Einen Duisburg-Bonus gibt es für Sie aber nicht, hat er uns bereits in einem Interview gesagt. Hatten Sie darauf gehofft?

Ich habe gehofft, aber meine Hoffnung hielt sich in Grenzen. Duisburger sind vor allem zu anderen Duisburgern ehrlich und direkt. Warum sollte Joachim Llambi dann ausgerechnet bei einem Wahlduisburger zur gnädigen Friedenstaube werden?

In einem Interview haben Sie mal gesagt, dass Sie Dehnübungen machen, wenn sie nicht auf der Bühne stehen. Aber ansonsten würden Sie alles dafür tun, so wenig wie möglich Kalorien zu verbrennen und chillen. Das wird bei „Let’s Dance“ schwierig. Bei vielen Teilnehmern sind aufgrund des mitunter intensiven Trainings ordentlich Pfunde gepurzelt. Sehen Sie die „Gefahr“ bei sich auch?

Ja, und ich spekuliere sogar auf diese „Gefahr“. Ich sehe „Let`s Dance“ auch als Möglichkeit, all meine Sportvorsätze der letzten 20 Jahre endlich in die Tat umzusetzen.

Abdelkarim ist Sohn marokkanischer Einwanderer, gebürtiger Bielefelder und lebt seit einigen Jahren in Duisburg – in jener Stadt, in der er nach eigenen Angaben schon als Kind sehr oft war. Sein Cousin komme aus Meiderich, sagte er uns mal in einem früheren Interview.

ist Sohn marokkanischer Einwanderer, gebürtiger Bielefelder und lebt seit einigen Jahren in – in jener Stadt, in der er nach eigenen Angaben schon als Kind sehr oft war. Sein Cousin komme aus Meiderich, sagte er uns mal in einem früheren Interview. Abdelkarim ist aktuell mit seinem Programm „Wir beruhigen uns“ unterwegs. Duisburg zählt zwar nicht zu den Tourstädten, dafür aber unter anderem Essen. In der dortigen Lichtburg steht der Comedian am Mittwoch, 1. März 2023, ab 20 Uhr auf der Bühne. Weitere Informationen gibt es online auf abdelkarim.tv

