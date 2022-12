Autorin Dr. Hannah Reuter lebt mit ihrer Tochter Mila und Blindenführerhündin Daika in Berlin. In Duisburg liest sie aus ihrem Buch "Blind mit Kind" vor.

Lesung Lesung in Duisburg: So leben blinde Menschen mit Kindern

Duisburg. Welche Probleme haben blinde Menschen mit Kindern im Alltag? Darüber erzählt Hannah Reuter in einer Lesung in Duisburg am Samstag.

Was bedeutet es, blind zu sein und gleichzeitig ein Kind zu haben? Darüber hat Autorin Dr. Hannah Reuter das Buch „Blind mit Kind“ geschrieben – und aus dem liest sie am Samstag vor. Die Lesung findet im Café im Stadtfenster in der Duisburger Innenstadt statt und beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Bei der Lesung erzählt Hannah Reuter authentisch über die Herausforderungen von blinden Menschen mit Kindern im Alltag. Sie und ihr Mann sind blind und leben mit Tochter Mila in Berlin. Reuter hat als Redakteurin für die Jugendzeitschrift „Die Brücke“ und als Kolumnistin für die Tageszeitung TAZ gearbeitet. Heute ist sie Sprecherin des Vereins „Pfotenpiloten, die Allianz für Assistenzhunde“.

Das Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit veranstaltet die Lesung zusammen mit der Stadtbibliothek anlässlich des „Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung“ am Samstag.

