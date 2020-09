Lesefreunde treffen sich an der neuen Duisburger „Machbar“

Duisburg. Die Zentralbibliothek in Duisburg hat einen Makerspace eröffnet. Zu den ersten Machbar-Nutzern gehört die Deutsch-Französische Gesellschaft.

Zu den ersten Nutzern der in der Zentralbibliothek neu eröffneten „Machbar“ gehört die Deutsch-Französische Gesellschaft Duisburg (DFG). Sie hat ihre Veranstaltung „Plaisir de lire – Frankreich (er)lesen“ in der Corona-Krise erweitert und das neue Format am Freitag zum ersten Mal getestet.

In Kooperation mit dem Centre franco-allemand de Touraine und der Stadtbibliothek stellt die DFG abwechselnd einen französischen Roman und das Centre franco-allemand einen deutschen Roman in der Reihe „Plaisir de lire – Deutschland (er)lesen“ vor. Die Tourainer waren am Freitag über einen großen Bildschirm in der Bibliothek zugeschaltet.

Der Makerspace „Machbar“ wurde auf der dritten Etage der Zentralbibliothek eingerichtet. Hier haben Besucher die Möglichkeit, modernste digitale Techniken zu nutzen. Ein 3D-Drucker steht genauso zur Verfügung wie Geräte zum Digitalisieren von Schallplatten und Kassetten. Mithilfe von PC, entsprechender Software, Kamera und Green Screen können Foto- und Videoprojekte umgesetzt werden. Aber auch herkömmliche Handwerksmaterialien wie Schneidemesser, Unterlagen und Klebepistolen werden zur Verfügung gestellt.

Kostenloses Angebot soll auch digitale Hemmschwellen abbauen

Die räumliche und technische Ausstattung wird durch ein Veranstaltungskonzept ergänzt, das von verschiedenen Kooperationspartnern und den Kunden selbst mit gestaltet werden soll. Die Machbar kann während der Öffnungszeiten besucht werden (montags 13 bis 19, dienstags bis freitags 11 bis 19, samstags 11 bis 16 Uhr). Eine persönliche Beratung ist dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 17 und donnerstags von 14 bis 18.30 Uhr möglich.

Mit einem gültigen Bibliotheksausweis ist die Nutzung kostenlos. Für die Geräte ist eine vorherige Anmeldung unter 0203 283 4238 erforderlich. Ansprechpartner bei der Bibliothek ist Tobias Hogeweg unter 0203 283 2667.