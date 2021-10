Seine letzte Rede hielt Joseph Beuys 1986 im Lehmbruck-Museum in Duisburg.

Ausstellung Lehmbruck-Museum in Duisburg: Videoinstallation über Beuys

Duisburg. Die interaktive Videoinstallation „From Beuys to Eternity“ soll zu einem Porträt von Joseph Beuys werden. Sie wird in Duisburg präsentiert.

Das Lehmbruck-Museum lädt am Donnerstag, 21. Oktober, um 18 Uhr zur Präsentation der interaktiven Videoinstallation „From Beuys to Eternity” ein. Anhand kurzer Interviews von Wegbegleitern des Künstlers soll in den kommenden Jahren ein vielschichtiges Porträt von Joseph Beuys entstehen.

Wer war Joseph Beuys? Und wie hat er das Leben und die Kunst anderer Menschen in seinem Umfeld beeinflusst? Diesen Fragen möchte das jüngst von Ivana Smudja und Ellen Kocken ins Leben gerufene Projekt „From Beuys to Eternity” nachgehen. Für ihre interaktive Videoinstallation lassen die Filmemacherinnen Menschen zu Wort kommen, die Beuys persönlich begegnet sind, mit ihm gearbeitet oder sich von ihm haben inspirieren lassen.

In kurzen Interviews setzen sie sich dabei mit Beuys als Künstler, Professor, Schamane, Politiker, Aktivist und Soldat auseinander und zeichnen auf diese Weise ein über den mehrjährigen Projektzeitraum wachsendes Porträt einer der revolutionärsten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Dabei kann das Projekt selbst als eine Art „Soziale Plastik” im Beuyschen Sinne verstanden werden. Im Anschluss an das Screening laden die Produzentinnen zu einer offenen Diskussionsrunde ein.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Tickets (5 Euro) gibt es unter 0203 283 3294 und online im Ticketshop des Museums unter www.lehmbruckmuseum.de

