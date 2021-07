Lehmbruck-Museum Lehmbruck für Kinder: Museumsspaß in den Sommerferien

Duisburg. In einigen „Museumsspaß“-Workshops in den Sommerferien im Lehmbruck-Museum sind noch Plätze frei. Sie folgen auch den Spuren von Joseph Beuys.

Für den „Museumsspaß” in den Sommerferien hat das Team der Kunstvermittlung im Lehmbruck-Museum wieder ein Workshop-Programm zusammengestellt. Für einige der Kurse, die jeweils montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr stattfinden, sind noch Restplätze frei.

12. bis 16. Juli: „Raum im Raum“, Workshop mit Katharina Nitz für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren; aus Bettlaken und anderen Materialien lassen sich eigene kleine Universen erschaffen. Ob Zeltlager, Schatzkammer oder Weltall – die Teilnehmer können selbst entscheiden, wie ihr Rückzugsort aussehen soll.

26. bis 30. Juli: „Die Welt ist mehr als Material", Workshop mit Bettina Kohrs für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Die Workshopteilnehmer sind eingeladen, das Unsichtbare in der Welt zu entdecken, setzen sich – wie der junge Beuys – mit Naturkulten auseinander und erforschen die Kunst in der Natur.

2. bis 6. August: „Cooltour – Hip-Hop im Museum", Workshop mit Tomasz Kwapien für Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren; inspiriert von den Installationen und Kunstwerken im Museum können die Teilnehmer mit verschiedenen Elementen des Hip-Hop experimentieren und dabei digitale Musikinstrumente wie Sampler, Drum Machine, Synthesizer und Loopstation ausprobieren.

9. bis 13. August: „Der Wolf im Schafspelz", Workshop mit Josephine Garbe für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren; aus verschiedensten Materialien wie Pappe, Textilien und Fellen gestalten die Teilnehmer Tierkostüme.

Die Teilnahme kostet jeweils 50 Euro pro Kind und Kurs. Anmeldungen gehen an die Kunstvermittlung telefonisch unter 0203 283 2195 oder per E-Mail an kunstvermittlung@lehmbruckmuseum.de.

