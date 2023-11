Lebensmittelqualität: Zwei Duisburger Firmen ausgezeichnet

Duisburg Zwei Duisburger Firmen sind vom Land NRW für die Qualität ihrer Produkte ausgezeichnet worden. Um diese Traditionsbetriebe handelt es sich.

Zwei Unternehmen aus Duisburg sind vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz in NRW für die hohe Qualität ihrer Lebensmittel ausgezeichnet worden. Sie erhielten den „Landesehrenpreis für Lebensmittel NRW“.

Prämiert wurden das Brauhaus Urfels und der Getränkehersteller Hövelmann. Das Walsumer Brauhaus setzt auf handgebraute Biere nach alter niederrheinischer Brautradition, unter anderem das beliebte Walsumer Hell. Das Brauwasser stammt aus der eigenen Quelle im Naturschutzgebiet Rheinaue. Ausgeschenkt wird das Bier in der beliebten Gastronomie samt großem Biergarten an der Römerstraße.

Das Walsumer Brauhaus Urfels mit seinem beliebten Biergarten. Foto: DANIEL ELKE / Foto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services

Auch die Unternehmensgruppe Hövelmann ist ein echtes Duisburger Traditionsunternehmen. Zur Gruppe gehören unter anderem die bekannten Marken Rheinfels Quelle und Sinalco.

Duisburger Unternehmen dürfen mit Auszeichnung werben

„Die Ernährungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen ist spitze! Der Landesehrenpreis macht einmal mehr sichtbar, dass Nordrhein-Westfalen ein Top-Standort für hochwertige, moderne und regionale Lebensmittelproduktion ist. Der Landespreis bietet auch Verbrauchern eine gute Orientierung bei der Suche nach qualitativ hochwertigen Produkten ‚made in NRW ‘“, lobte Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen.

Insgesamt wurden 76 Unternehmen aus NRW prämiert. Sie sind berechtigt, in den kommenden zwei Jahren mit Landesehrenpreis-Medaille für ihre Produkte zu werben. Voraussetzung für die Verleihung des Preises war, dass die Unternehmen in diesem Jahr bereits eine Auszeichnung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) in Gold für mindestens eines ihrer Produkte erhalten haben.

